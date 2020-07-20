"Юнайтед" собирается предложить 80 млн. фунтов за Санчо

"Манчестер Юнайтед" все-таки сделает — первое и одновременно финальное — предложение о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, если финиширует в топ-4 Премьер-Лиги.

Ранее пресса неоднократно сообщала, что "Боруссия" оценивает Санчо в сумму свыше 100 миллионов фунтов и не собирается идти на уступки.



Казалось бы, столь непоколебимая позиция должна отпугнуть клубы, которые подумывали о приобретении 20-летнего игрока сборной Англии в ближайшее трансферное окно, и на "Олд Траффорд" действительно считают запросы "Боруссии" оторванными от реальности.



Однако "Юнайтед" видит сразу несколько факторов, которые должны заставить "Боруссию" подвинуться по цене. Это и экономический кризис, и желание Санчо перейти в команду своего друга Маркуса Рэшфорда и тот факт, что Джейдон уже вступил в предпоследний год по своему контракту.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, если "красные дьяволы" квалифицируются в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу, то уже на следующей неделе проверят свою гипотезу с помощью предложения в 80 миллионов фунтов.



Однако "Юнайтед" сразу даст понять "Боруссии", что это единственное предложение, которое не будет улучшено. В случае отказа "дьяволы" переключат свое внимание на других игроков.