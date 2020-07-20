"Золотой мяч" не будет вручен в 2020 году

"Золотой мяч", главная индивидуальная футбола, не будет вручен в 2020 году.

Напомним, последний на данный момент "Золотой мяч" был вручен в декабре 2019. Тогда, семь месяцев назад, Лионель Месси только на семь голосов — или 1 процент — опередил защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.



В топ-5 лучших игроков мира также вошли Садио Мане и Мохамед Салах, партнеры Ван Дейка по "Ливерпулю".



А сегодня журнал France Football, организатор награды, объявил, что в этом году у "Золотого мяча" не будет обладателя. Естественно, это является следствием пандемии коронавируса.



Вместо вручения "Золотого мяча", France Football обещает определить символическую сборную по итогам 2020 года — так называемую "Команду мечты".



Добавим, что "Золотой мяч" ежегодно вручался, начиная с 1956 года.