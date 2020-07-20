"Золотой мяч" не будет вручен в 2020 году
"Золотой мяч", главная индивидуальная футбола, не будет вручен в 2020 году.
Напомним, последний на данный момент "Золотой мяч" был вручен в декабре 2019. Тогда, семь месяцев назад, Лионель Месси только на семь голосов — или 1 процент — опередил защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.
В топ-5 лучших игроков мира также вошли Садио Мане и Мохамед Салах, партнеры Ван Дейка по "Ливерпулю".
А сегодня журнал France Football, организатор награды, объявил, что в этом году у "Золотого мяча" не будет обладателя. Естественно, это является следствием пандемии коронавируса.
Вместо вручения "Золотого мяча", France Football обещает определить символическую сборную по итогам 2020 года — так называемую "Команду мечты".
Добавим, что "Золотой мяч" ежегодно вручался, начиная с 1956 года.
20.07.2020 16:00
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Последние комментарии:
лишили Месси заслуженной награды.
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Гном обоссан, потому и не вручат. Так-то Левандовски должен получить.
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ЗМ не вручили Месси, а обоссан почему-то ливер, хех
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Ну погодите может песси-к возьмёт лч и ла лига мяч снова отдадут ему
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Левандовски, Де Брюйне и Роналду разочарованы этим
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Бобби, Киган, Оуэн не англичане получается?
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Добавим, что "Золотой мяч" ежегодно вручался, начиная с 1956. За это время лишь один англичанин становился обладателем награды, и это Стэнли Мэттьюс в первый год.
Источник: http://fapl.ru/posts/79779/?c
а Оуэн?
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Хотя бы картонный мячик вручите, можно хендерсону
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