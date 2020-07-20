"Золотой мяч" не будет вручен в 2020 году

Месси, Роналду и Ван Дейк "Золотой мяч", главная индивидуальная футбола, не будет вручен в 2020 году.

Напомним, последний на данный момент "Золотой мяч" был вручен в декабре 2019. Тогда, семь месяцев назад, Лионель Месси только на семь голосов — или 1 процент — опередил защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

В топ-5 лучших игроков мира также вошли Садио Мане и Мохамед Салах, партнеры Ван Дейка по "Ливерпулю".

А сегодня журнал France Football, организатор награды, объявил, что в этом году у "Золотого мяча" не будет обладателя. Естественно, это является следствием пандемии коронавируса.

Вместо вручения "Золотого мяча", France Football обещает определить символическую сборную по итогам 2020 года — так называемую "Команду мечты".

Добавим, что "Золотой мяч" ежегодно вручался, начиная с 1956 года.


Метки Золотой мяч, награды

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 16:00

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  1. alexomck 20.07.2020 17:06 # alexomck
    лишили Месси заслуженной награды.

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  2. lahmatyj 20.07.2020 17:00 # lahmatyj
    Гном обоссан, потому и не вручат. Так-то Левандовски должен получить.

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  3. reams 20.07.2020 16:38 # reams
    ЗМ не вручили Месси, а обоссан почему-то ливер, хех

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  4. w1 20.07.2020 16:16 # w1
    Ну погодите может песси-к возьмёт лч и ла лига мяч снова отдадут ему

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  5. cfclondon 20.07.2020 16:11 # cfclondon
    Левандовски, Де Брюйне и Роналду разочарованы этим

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  6. farikmu 20.07.2020 16:06 # farikmu
    Бобби, Киган, Оуэн не англичане получается?

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  7. yamateh 20.07.2020 16:04 # yamateh
    Добавим, что "Золотой мяч" ежегодно вручался, начиная с 1956. За это время лишь один англичанин становился обладателем награды, и это Стэнли Мэттьюс в первый год.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79779/?c

    а Оуэн?

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  8. wilegend 20.07.2020 16:03 # wilegend
    Хотя бы картонный мячик вручите, можно хендерсону

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