Артета: "Арсенал" не должен приглашать игроков, которых приходится много уговаривать"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не собирается уговаривать никого из потенциальных новичков на переход к "канонирам".

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, но может скрасить этот сезон финалом Кубка Англии против "Челси" 1 августа.

Как бы ни завершился сезон, Артета планирует поработать на трансферном рынке летом. Однако Микель собирается подписывать только тех игроков, которые сами хотят перейти в "Арсенал".

"Я не думаю, что мы должны приглашать игроков, которых приходится много уговаривать. Разговаривая со множеством людей, у меня складывается ощущение, что игроки по-прежнему хотят переходить в наш клуб благодаря истории, благодаря тому, что мы делаем, благодаря нашим ценностям, благодаря нашим фанатам, благодаря нашему стадиону. Это очень привлекательные вещи, как мне кажется", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 15:00

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  1. flamic 20.07.2020 15:38 # flamic
    Хоть что то умное сказал

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  2. suddenly 20.07.2020 15:32 # suddenly
    Намекает, что будет всякий шлак покупать в трансферное окно :)

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