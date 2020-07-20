Артета: "Арсенал" не должен приглашать игроков, которых приходится много уговаривать"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не собирается уговаривать никого из потенциальных новичков на переход к "канонирам".

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, но может скрасить этот сезон финалом Кубка Англии против "Челси" 1 августа.



Как бы ни завершился сезон, Артета планирует поработать на трансферном рынке летом. Однако Микель собирается подписывать только тех игроков, которые сами хотят перейти в "Арсенал".



"Я не думаю, что мы должны приглашать игроков, которых приходится много уговаривать. Разговаривая со множеством людей, у меня складывается ощущение, что игроки по-прежнему хотят переходить в наш клуб благодаря истории, благодаря тому, что мы делаем, благодаря нашим ценностям, благодаря нашим фанатам, благодаря нашему стадиону. Это очень привлекательные вещи, как мне кажется", — цитирует Артету The Guardian.