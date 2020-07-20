"Челси" практически договорился с Хаверцем

"Челси" практически договорился с атакующим полузащитником "Байера" Каем Хаверцем.

Как сообщает The Athletic, на сей раз Фрэнк Лэмпард прибегнул к той же тактике, которая ранее помогла ему заполучить Хакима Зийеша и Тимо Вернера. Главный тренер "Челси" лично поговорил с Хаверцем и убедил того переехать в Лондон.



Изначально у Хаверца были мысли насчет "Реала", однако новоиспеченные чемпионы Ла Лиги не могут позволить себе крупных покупок этим летом, и в данный момент "Челси" — единственный клуб, настроенный приобрести Кая.



По информации издания, Хаверц не просто выразил желание перейти в "Челси", как бы ни завершился сезон для "синих", но и уже практически договорился об условиях личного контракта — сторонам остается уладить последние детали.



Поскольку другие клубы не решились потратиться на Хаверца, "Челси" будет несложно договориться и с "Байером". Ожидается, что компенсация за 21-летнего немца составит 59 миллионов фунтов, а еще 13 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.