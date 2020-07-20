"Челси" практически договорился с Хаверцем

Кай Хаверц "Челси" практически договорился с атакующим полузащитником "Байера" Каем Хаверцем.

Как сообщает The Athletic, на сей раз Фрэнк Лэмпард прибегнул к той же тактике, которая ранее помогла ему заполучить Хакима Зийеша и Тимо Вернера. Главный тренер "Челси" лично поговорил с Хаверцем и убедил того переехать в Лондон.

Изначально у Хаверца были мысли насчет "Реала", однако новоиспеченные чемпионы Ла Лиги не могут позволить себе крупных покупок этим летом, и в данный момент "Челси" — единственный клуб, настроенный приобрести Кая.

По информации издания, Хаверц не просто выразил желание перейти в "Челси", как бы ни завершился сезон для "синих", но и уже практически договорился об условиях личного контракта — сторонам остается уладить последние детали.

Поскольку другие клубы не решились потратиться на Хаверца, "Челси" будет несложно договориться и с "Байером". Ожидается, что компенсация за 21-летнего немца составит 59 миллионов фунтов, а еще 13 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 20.07.2020 15:18 # bezviz
    ТООООООООПЫЫЫЫ!!!!

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  2. division 20.07.2020 15:13 # division
    У королей Лондона в этом сезоне самая топовая трансферная компания из всех футбольных клубов вообще

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  3. chr1s8rown 20.07.2020 15:11 # chr1s8rown
    Астанавитесь

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  4. idel 20.07.2020 15:04 # idel
    https://www.youtube.com/watch?v=2kgVUrrkZgg

    Вот эта нарезка нормальная. Особенно начиная с 3-й минуты.

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  5. liverfun 20.07.2020 14:55 # liverfun
    Раз конкурентов нет, значит не хотят вываливать сумасшедшие деньги за игрока, проведшего 1 хороший сезон на уровне бундеслиги

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  6. ytka78 20.07.2020 14:50 # ytka78
    Чувствую в след сезоне Челси будет карать портовых шлюшек.

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  7. skydreams 20.07.2020 14:43 # skydreams
    Как выше уже отметили, по нарезкам не впечатлил. Ещё и левша, не очень люблю левшей на позиции АПЗ. Но раз такой хайп вокруг него, то наверное стоит того, хз короч, можно и без этого трансфере обойтись, лучше Облака во что бы то ни стало подписать, ИМХО

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  8. gormartin 20.07.2020 14:43 # gormartin
    трансфер середняка раздули до события вселенского масштаба оно и видно кроме этого шлака никто не хочет идти на свалку, ну а 3членсам надо выйти чистыми из канализации пиздец не клуб а одни ебанаты

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  9. blueswin 20.07.2020 14:42 # blueswin
    За последнее время смотрел 3 его матча, там он забил 5 мячей и голевую одну отдал, смотрелся не плохо и в целом именно он и принес 9 очков в этих играх. Но дело не в этом, я не понял как собирается использовать его в Челси Лэмпард и вместо кого на поле? То что он как играет, хорошо ли плохо ли - это не особо интересует.

    Куда очевидней покупка центрального защитника, вратаря, левого защитника и т.д. Это ожидаемо даже, а тут и так в насыщенную полузащиту и атаку еще один дополнительный игрок и под основу, что интересно.

    Я надеюсь весь ТО от начала и до конца будут продавать собравшийся балласт, иначе будут большие проблемы с ФФП, и УЕФА. С ними и так не всё гладко.

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  10. alexomck 20.07.2020 14:32 # alexomck
    ожидаемо:)
    пасану на самом деле ровно в ЛЧ или в ЛЕ будет Челси, нужно пользоваться шансом здесь и сейчас. через год и форма может быть не та, и тупо травму всегда словить можно, ждать условную Баварию слишком рискованно.

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  11. fanstevengerrard 20.07.2020 14:30 # fanstevengerrard
    Охерительный. Если перейдет именно в челси, то это для них будет большой успех.

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  12. ask 20.07.2020 14:29 # ask
    Зиех, Пулисик, Вернер, Хаверц. Портовые вешайтесь.

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  13. mixmaster 20.07.2020 14:27 # mixmaster
    73 ляма - посмотрим на него в апл

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  14. idel 20.07.2020 14:24 # idel
    Три топ-игрока за одно ТО, когда в последний раз какой-либо европейский клуб так укреплялся? Не могут не радовать наконец проснувшиеся амбиции рук-ва вернуть команду на вершину. Лишь бы не сорвалось.

    ???
    Аспи.Рюди.???.Чилуэл
    Канте/Жорж
    Ковачич.Хаверц
    Зиеш.Вернер.Пуля

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  15. chelsealondon 20.07.2020 14:23 # chelsealondon
    Следующий Облак я так пологаю...

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  16. thegodfather 20.07.2020 14:06 # thegodfather
    круто канешн за 59 млн фунтов...остальное в виде бонусов

    реально скинули цену круто

    вопрос только нужен ли? Ну походу да, раз так уцепились.
    по нарезкам я не впечатлен, по правде сказать)))


    бенрахму у брентфорда забирать нуна, о там нарезки топовые, ехехехе

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  17. beatboy 20.07.2020 14:06 # beatboy
    это конечно все круто, но пора подумать и о защите

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