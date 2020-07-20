"Челси" практически договорился с Хаверцем
"Челси" практически договорился с атакующим полузащитником "Байера" Каем Хаверцем.
Как сообщает The Athletic, на сей раз Фрэнк Лэмпард прибегнул к той же тактике, которая ранее помогла ему заполучить Хакима Зийеша и Тимо Вернера. Главный тренер "Челси" лично поговорил с Хаверцем и убедил того переехать в Лондон.
Изначально у Хаверца были мысли насчет "Реала", однако новоиспеченные чемпионы Ла Лиги не могут позволить себе крупных покупок этим летом, и в данный момент "Челси" — единственный клуб, настроенный приобрести Кая.
По информации издания, Хаверц не просто выразил желание перейти в "Челси", как бы ни завершился сезон для "синих", но и уже практически договорился об условиях личного контракта — сторонам остается уладить последние детали.
Поскольку другие клубы не решились потратиться на Хаверца, "Челси" будет несложно договориться и с "Байером". Ожидается, что компенсация за 21-летнего немца составит 59 миллионов фунтов, а еще 13 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
20.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
ТООООООООПЫЫЫЫ!!!!
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У королей Лондона в этом сезоне самая топовая трансферная компания из всех футбольных клубов вообще
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Астанавитесь
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https://www.youtube.com/watch?v=2kgVUrrkZgg
Вот эта нарезка нормальная. Особенно начиная с 3-й минуты.
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Раз конкурентов нет, значит не хотят вываливать сумасшедшие деньги за игрока, проведшего 1 хороший сезон на уровне бундеслиги
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Чувствую в след сезоне Челси будет карать портовых шлюшек.
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Как выше уже отметили, по нарезкам не впечатлил. Ещё и левша, не очень люблю левшей на позиции АПЗ. Но раз такой хайп вокруг него, то наверное стоит того, хз короч, можно и без этого трансфере обойтись, лучше Облака во что бы то ни стало подписать, ИМХО
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трансфер середняка раздули до события вселенского масштаба оно и видно кроме этого шлака никто не хочет идти на свалку, ну а 3членсам надо выйти чистыми из канализации пиздец не клуб а одни ебанаты
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За последнее время смотрел 3 его матча, там он забил 5 мячей и голевую одну отдал, смотрелся не плохо и в целом именно он и принес 9 очков в этих играх. Но дело не в этом, я не понял как собирается использовать его в Челси Лэмпард и вместо кого на поле? То что он как играет, хорошо ли плохо ли - это не особо интересует.
Куда очевидней покупка центрального защитника, вратаря, левого защитника и т.д. Это ожидаемо даже, а тут и так в насыщенную полузащиту и атаку еще один дополнительный игрок и под основу, что интересно.
Я надеюсь весь ТО от начала и до конца будут продавать собравшийся балласт, иначе будут большие проблемы с ФФП, и УЕФА. С ними и так не всё гладко.
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ожидаемо:)
пасану на самом деле ровно в ЛЧ или в ЛЕ будет Челси, нужно пользоваться шансом здесь и сейчас. через год и форма может быть не та, и тупо травму всегда словить можно, ждать условную Баварию слишком рискованно.
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Охерительный. Если перейдет именно в челси, то это для них будет большой успех.
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Зиех, Пулисик, Вернер, Хаверц. Портовые вешайтесь.
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73 ляма - посмотрим на него в апл
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Три топ-игрока за одно ТО, когда в последний раз какой-либо европейский клуб так укреплялся? Не могут не радовать наконец проснувшиеся амбиции рук-ва вернуть команду на вершину. Лишь бы не сорвалось.
???
Аспи.Рюди.???.Чилуэл
Канте/Жорж
Ковачич.Хаверц
Зиеш.Вернер.Пуля
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Следующий Облак я так пологаю...
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круто канешн за 59 млн фунтов...остальное в виде бонусов
реально скинули цену круто
вопрос только нужен ли? Ну походу да, раз так уцепились.
по нарезкам я не впечатлен, по правде сказать)))
бенрахму у брентфорда забирать нуна, о там нарезки топовые, ехехехе
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это конечно все круто, но пора подумать и о защите
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