Джуд Беллингем перешел в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" завершила приобретение полузащитника "Бирмингема" и юношеской сборной Англии U-17 Джуда Беллингема.

Беллингем прибыл в Дортмунд еще в минувший четверг, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт. А сегодня "Боруссия" официально подтвердила сделку, которая оценивается в 25 миллионов фунтов, не считая многочисленных бонусов.



В августе прошлого года Беллингем стал самым молодым дебютантом в истории "Бирмингема", появившись на поле в возрасте 16 лет и 38 дней. Этим Джуд не ограничился, быстро утвердившись в качестве игрока первой команды.



Своей не по годам зрелой игрой на уровне Чемпионшипа Беллингем привлек внимание многих больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", который даже устроил для семьи Джуда экскурсию по своей тренировочной базе в Каррингтоне и встречу с легендарным сэром Алексом Фергюсоном.



Однако репутация "Боруссии" как клуба, умеющего выращивать звезд из перспективных игроков, и пример Джейдона Санчо убедили 17-летнего англичанина уехать в Германию.



Свою карьеру в "Бирмингеме", за который он сыграл 35 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи в этом сезоне Чемпионшипа, Беллингем завершит поединком против "Дерби" в среду.



"Джуд Беллингем уверенно выбрал "Боруссию" и, конечно, в первую очередь ориентировался на спортивную перспективу, которую мы ему изобразили", — сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк о новом 22-м номер своей команды.



