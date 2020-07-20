Анчелотти планирует тратить летом

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти ожидает, что ему выделят денег на укрепление состава в летнее трансферное окно.

Анчелотти возглавил "ирисок" еще в декабре, но в зимнее окно воздержался от покупок, решив сперва лучше познакомиться со вверенной ему командой.



Прямо сейчас "Эвертон" не знает побед уже четыре матча кряду и не сможет финишировать выше 10-й позиции, поэтому Анчелотти всерьез рассчитывает на новичков, несмотря на экономический кризис.



"Мы ищем игроков с мастерством, и нам нужно укрепить свой состав на следующий сезон. Думаю, когда этот сезон завершится, мы поговорим с клубом, чтобы принять правильные решения".



"Думаю, руководство поддержит меня и поддержит команду. Мы имеем одинаковое представление насчет того, что команда должна стать лучше", — цитирует Анчелотти Sky Sports.