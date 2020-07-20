Роджерс обещает дать бой "Юнайтед"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс пообещал, что его команда сыграет в полную силу в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Поражением 3:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье "лисы" поставили под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Теперь для "Лестера" все решится в заключительный день сезона, когда на "Кинг Пауэр" пожалует имеющий столько же очков (по 62) "Юнайтед", которому в среду еще играть против "Вест Хэма". Роджерс отлично понимает, что это будет за матч.



"С самого начала было понятно, что все решится только в последнем матче, и у нас сохраняется возможность попасть в Лигу Чемпионов. Игроки отдохнут пару дней, а затем сосредоточатся на предстоящем матче. Это будет великолепный матч, и мы предвкушаем его".



"В следующее воскресенье мы выложимся без остатка, и если у нас не получится, это, конечно, будет горькое разочарование, но мы хотя бы будем удовлетворены тем, что сделали все возможное", — цитирует Роджерса The Telegraph.