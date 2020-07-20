Роджерс обещает дать бой "Юнайтед"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс пообещал, что его команда сыграет в полную силу в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Поражением 3:0 от "Тоттенхэма" в воскресенье "лисы" поставили под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Теперь для "Лестера" все решится в заключительный день сезона, когда на "Кинг Пауэр" пожалует имеющий столько же очков (по 62) "Юнайтед", которому в среду еще играть против "Вест Хэма". Роджерс отлично понимает, что это будет за матч.

"С самого начала было понятно, что все решится только в последнем матче, и у нас сохраняется возможность попасть в Лигу Чемпионов. Игроки отдохнут пару дней, а затем сосредоточатся на предстоящем матче. Это будет великолепный матч, и мы предвкушаем его".

"В следующее воскресенье мы выложимся без остатка, и если у нас не получится, это, конечно, будет горькое разочарование, но мы хотя бы будем удовлетворены тем, что сделали все возможное", — цитирует Роджерса The Telegraph.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 20.07.2020 11:57 # j-silver
    броджерс насадит красных манков на кукан. эта буит орево

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  2. bahtiar1994 20.07.2020 11:36 # bahtiar1994
    Если МЮ одолеет Вест Хэм с разницей 3 и более голов, то можно будет и минимально проиграть Лестеру

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  3. empry 20.07.2020 11:31 # empry
    "Лестер" не заслужил попасть в четверку. Слишком хреново возобновили чемпионат в отличие от команд Оле и Лэмпса.

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  4. liverbro 20.07.2020 11:20 # liverbro
    Давай Роджерс,не подведи!

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