Ван Перси считает, что "Арсеналу" будет лучше не попадать в Лигу Европы

Бывший капитан "Арсенала" Робин Ван Перси предположил, что команде Микеля Артеты будет лучше избежать попадания в Лигу Европы на будущий сезон.

Прямо сейчас "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге и является аутсайдером борьбы за зону Лиги Европы, но все еще может пробиться во второй по значимости клубный турнир УЕФА, если обыграет "Челси" в финале Кубка Англии 1 августа.



Ван Перси видит плюс в том, если "канониры" все-таки останутся без Лиги Европы, потому что тогда команда Артеты разгрузит свое расписание и получит больше времени на тренировки.



"На это можно посмотреть с двух сторон, потому что на самом деле "Арсенал" не хочет участвовать в Лиге Европы. Они хотят выступать в Лиге Чемпионов".



"С этой точки зрения для Микеля будет лучше проводить больше тренировок, работать над тактикой, работать над физической готовностью, чтобы сделать шаг вперед и конкурировать с командами топ-уровня".



"Если вы спрашиваете мое мнение, то я бы сказал, что будет лучше не попадать в Лигу Европы, а больше тренироваться над достижением нового уровня. Надеюсь, в следующем сезоне они смогут составить конкуренцию большим командам", — сообщил Ван Перси в эфире BT Sport.