Артета требует от "Арсенала" стабильности после "красивой недели"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду на регулярной основе делать то, что "канониры" сделали в последнюю неделю.

В прошлую среду "Арсенал" отпраздновал волевую победу 2:1 над "Ливерпулем", лишив новоиспеченных чемпионов Премьер-Лиги шансов завершить сезон с рекордным количеством очков.



А в субботу "канониры" переиграли "Манчестер Сити" со счетом 2:0 и вышли в финал Кубка Англии. Артета надеется, что в следующем сезоне подобные результаты не будут восприниматься в качестве сенсаций.



"Наш вызов и состоит в том, чтобы делать это регулярно. Нужно делать это длительными периодами в течение сезона".



"Это была красивая неделя, мы обыграли две лучших команды в Европе, на мой взгляд, но как мы отреагируем? Сделаем мы шаг назад или будем так же готовы к "Астон Вилле"?



"На мой взгляд, против "Сити" мы одержали победу огромной важности, потому что мы обязаны этому клубу сражаться за трофеи и соперничать с лучшими командами", — цитирует Артету Evening Standard.