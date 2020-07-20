Сульшер признал, что выбор им состава "не сработал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что выбор им состава на полуфинал Кубка Англии против "Челси" не оправдал себя.

Стартовый состав "красных дьяволов" на воскресный матч весьма удивил. Сульшер не только оставил в запасе своего кубкового голкипера Серхио Ромеро, но также разрушил свою тройку нападения, выпустив с первых минут лишь Маркуса Рэшфорда, и решил поберечь Поля Погба.



По словам Сульшера, он так поступил из-за того, что уже среду "Юнайтед" играть против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, однако первая часть этого дальновидного плана провалилась.



"Мы определили состав, который обеспечит нам наивысшие шансы пройти в финал Кубка и позволит нам быть готовыми к среде. Сегодня это не сработало".



"Мы кое-что изменили в перерыве, после ухода Эрика (Байи), но этот выбор сослужат нам хорошую службу в среду. Я выбирал состав, чтобы пройти в финал", — приводит слова Сульшера Sky Sports.