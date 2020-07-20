Сульшер признал, что выбор им состава "не сработал"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что выбор им состава на полуфинал Кубка Англии против "Челси" не оправдал себя.

Стартовый состав "красных дьяволов" на воскресный матч весьма удивил. Сульшер не только оставил в запасе своего кубкового голкипера Серхио Ромеро, но также разрушил свою тройку нападения, выпустив с первых минут лишь Маркуса Рэшфорда, и решил поберечь Поля Погба.

По словам Сульшера, он так поступил из-за того, что уже среду "Юнайтед" играть против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, однако первая часть этого дальновидного плана провалилась.

"Мы определили состав, который обеспечит нам наивысшие шансы пройти в финал Кубка и позволит нам быть готовыми к среде. Сегодня это не сработало".

"Мы кое-что изменили в перерыве, после ухода Эрика (Байи), но этот выбор сослужат нам хорошую службу в среду. Я выбирал состав, чтобы пройти в финал", — приводит слова Сульшера Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2128

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Последние комментарии:




  1. j-silver 20.07.2020 09:45 # j-silver
    и в кубке англии в шаге от финала обосрался и в 4-ку не попадет
    ну шо за топарь этот голум

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  2. gucuneinan 20.07.2020 09:18 # gucuneinan
    Джиниус

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  3. raimbek1 20.07.2020 08:47 # raimbek1
    Тупица Оле, ну выпусти ты Перейру, Мата или того же Далота, дай отдых основе

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  4. fanstevengerrard 20.07.2020 08:40 # fanstevengerrard
    Что за заголовок? Монгол писал?

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  5. tra-hall 20.07.2020 08:10 # tra-hall
    Удивил действительно, гений, тактик!

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  6. alexomck 20.07.2020 08:03 # alexomck
    понятно что место в ЛЧ важнее. мог бы сжать яйца, наплевать на фанатов и тупо резерв выпустить, потом бы извинился во вью:)

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