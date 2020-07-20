Светская хроника за понедельник
"Манчестер Сити" придется заплатить 109 миллионов фунтов за Хосе Хименеса. "Ювентус" обсуждает покупку Александра Лакасетта. Харри Кейн станет многодетным отцом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" отклонил запрос "Челси" насчет голкипера Дина Хендерсона. (Football Insider)
Вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо придется оказать давление на свой клуб, чтобы его трансфер в "Юнайтед" был возможен. (Daily Mirror)
"Атлетико" назвал "Манчестер Сити" цену за своего защитника Хосе Хименеса — 109 миллионов фунтов. (The Times)
"Валенсия" установила цену в 39 млн. фунтов за вингера Феррана Торреса, который интересен "Сити". (The Sun)
"Сити" обсуждает покупку юного полузащитника "Гремио" Диего Росы за 4.5 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Челси" и "Атлетико" следят за крайним защитником "Аякса" Николасом Тальяфико, который также интересен "Сити". (The Sun)
"Ювентус" вступил в переговоры с представителями нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта. (Le 10 Sport)
В случае расставания с Пьер-Эмериком Обамеянгом "Арсенал" может купить нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (Bleacher Report)
Полузащитник Дани Себальос попросил "Реал" отпустить его в "Арсенал" насовсем. (El Confidencial)
"Арсенал" готов заплатить отступные в 41 млн. фунтов за вингера "Спортинга" Жоэлсона Фернандеша, которого называют "новым Криштиану Роналду". (The Sun)
Приобретение полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга может поставить крест на карьере Харри Уинкса в "Тоттенхэме". (Daily Mirror)
ПСЖ поспорит с "Эвертоном" за защитника "Лилля" Габриэля. (Sky Sports)
"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет Фабиана Бальбуэны и Мануэля Лансини. (The Sun)
"Ньюкасл" нацелен на полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна. (Daily Star)
"Лестер" и "Ньюкасл" присоединились к числу претендентов на вингера "Норвича" Тодда Кантуэлла. (Daily Mail)
Другое
После выхода в Премьер-Лигу главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подпишет новый контракт с зарплатой в 8 млн. фунтов в год. (The Sun)
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард не заинтересован в работе с "Бристоль Сити" из Чемпионшипа. (talkSPORT)
Получив отказ Джеррарда, "Бристоль Сити" может обратиться к ассистенту главного тренера "Астон Виллы" Джону Терри. (Daily Express)
Экс-тренер "Уотфорда" Хави Грасия может возглавить "Валенсию". (Sport)
Бывший рулевой "Арсенала" Унаи Эмери близок к назначению в "Вильярреале". (Marca)
Стадион "Тоттенхэма" может стать первым в Премьер-Лиге, куда вернутся фанаты. (Daily Star)
Бывший нападающий "Челси" Андре Шюррле завершил игровую карьеру в возрасте 29 лет. (Daily Star)
Инвесторы из Саудовской Аравии по-прежнему уверены в покупке "Ньюкасла". (Daily Express)
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд решил зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака в Америке. (The Sun)
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и его супруга ожидают третьего ребенка. (Daily Mirror)
20.07.2020 07:00
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из всей этой параши только 2 новости от норм сми:
"Атлетико" назвал "Манчестер Сити" цену за своего защитника Хосе Хименеса — 109 миллионов фунтов. (The Times)
ПСЖ поспорит с "Эвертоном" за защитника "Лилля" Габриэля. (Sky Sports)
остальное жратва для пенсив
(ответить)
"Атлетико" назвал "Манчестер Сити" цену за своего защитника Хосе Хименеса — 109 миллионов фунтов. (The Times)
Источник: http://fapl.ru/posts/79770/#reply
отступные чтоль?
они его за лям евро 7 лет назад купили - настоящий бизнес-кар.
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Винкс - один из ключевых игроков в средней зоне, какой нахуй крест.
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"Ювентус" обсуждает покупку Александра Лакасетта.
Источник: http://fapl.ru/posts/79770/
миха, опечатка в слове "попку". Не соберешь тпкими темпами.
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