Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" придется заплатить 109 миллионов фунтов за Хосе Хименеса. "Ювентус" обсуждает покупку Александра Лакасетта. Харри Кейн станет многодетным отцом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" отклонил запрос "Челси" насчет голкипера Дина Хендерсона. (Football Insider)



Вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо придется оказать давление на свой клуб, чтобы его трансфер в "Юнайтед" был возможен. (Daily Mirror)



"Атлетико" назвал "Манчестер Сити" цену за своего защитника Хосе Хименеса — 109 миллионов фунтов. (The Times)



"Валенсия" установила цену в 39 млн. фунтов за вингера Феррана Торреса, который интересен "Сити". (The Sun)



"Сити" обсуждает покупку юного полузащитника "Гремио" Диего Росы за 4.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Челси" и "Атлетико" следят за крайним защитником "Аякса" Николасом Тальяфико, который также интересен "Сити". (The Sun)



"Ювентус" вступил в переговоры с представителями нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта. (Le 10 Sport)



В случае расставания с Пьер-Эмериком Обамеянгом "Арсенал" может купить нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (Bleacher Report)



Полузащитник Дани Себальос попросил "Реал" отпустить его в "Арсенал" насовсем. (El Confidencial)



"Арсенал" готов заплатить отступные в 41 млн. фунтов за вингера "Спортинга" Жоэлсона Фернандеша, которого называют "новым Криштиану Роналду". (The Sun)



Приобретение полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга может поставить крест на карьере Харри Уинкса в "Тоттенхэме". (Daily Mirror)



ПСЖ поспорит с "Эвертоном" за защитника "Лилля" Габриэля. (Sky Sports)



"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет Фабиана Бальбуэны и Мануэля Лансини. (The Sun)



"Ньюкасл" нацелен на полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна. (Daily Star)



"Лестер" и "Ньюкасл" присоединились к числу претендентов на вингера "Норвича" Тодда Кантуэлла. (Daily Mail)



Другое



После выхода в Премьер-Лигу главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подпишет новый контракт с зарплатой в 8 млн. фунтов в год. (The Sun)



Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард не заинтересован в работе с "Бристоль Сити" из Чемпионшипа. (talkSPORT)



Получив отказ Джеррарда, "Бристоль Сити" может обратиться к ассистенту главного тренера "Астон Виллы" Джону Терри. (Daily Express)



Экс-тренер "Уотфорда" Хави Грасия может возглавить "Валенсию". (Sport)



Бывший рулевой "Арсенала" Унаи Эмери близок к назначению в "Вильярреале". (Marca)



Стадион "Тоттенхэма" может стать первым в Премьер-Лиге, куда вернутся фанаты. (Daily Star)



Бывший нападающий "Челси" Андре Шюррле завершил игровую карьеру в возрасте 29 лет. (Daily Star)



Инвесторы из Саудовской Аравии по-прежнему уверены в покупке "Ньюкасла". (Daily Express)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд решил зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака в Америке. (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и его супруга ожидают третьего ребенка. (Daily Mirror)