Лэмпард призвал "Челси" сосредоточиться на "трех финалах"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал свою команду сосредоточиться на "трех финалах"в остатке сезона.

В воскресенье вечером "синие" одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 и вышел в финал Кубка Англии.

Однако дерби на "Уэмбли" против "Арсенала" 1 августа — не единственный матч сродни финалу для "Челси". Не менее важными Лэмпард считает игры против "Ливерпуля" в среду и против "Вулверхэмптона" в воскресенье, от которых зависит попадание "синих" в Лигу Чемпионов.

"Выход в финал Кубка Англии — это огромное достижение. Замечательно выиграть полуфинал, но финал стоит особняком. Мы прогрессируем, мы становимся лучше. У нас были взлеты и падения, но сегодня мы показали игру, в которой было много характера, индивидуальности, настроя и мастерства".

"Сегодня мы сделали славный шаг вперед. Мы хотим постараться выиграть финал, но мы и так показали много хорошего в этом году. После летнего период мы будем способны на большее, но в данный момент нам нужно по-настоящему сосредоточиться на трех финалах, которые нас ждут. Два в лиге плюс "Арсенал", — цитирует Лэмпарда The Guardian.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2020 06:00

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  1. alexomck 20.07.2020 06:27 # alexomck
    в ЛЧ ничего не светит, может себе позволить побадаться за ущербную чашку, но коль мимо 4ки пролетит - не оценят.
    Сульшер верно слил это непотребство, только, вестимо, побоялся целиком резерв юзануть на такой поздней стадии. болельщики МЮ, как и у Челси, все идиоты как один. теперь не только путевка в ЛЧ в кармане, но и за ЛЕ можно спокойно бороться - уже неплохой трофей будет.

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