Невилл нашел для "Юнайтед" альтернативу Санчо

Алиссон и Исмаила Сарр Эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" альтернативу вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Ожидавшийся многими переход Санчо в "Юнайтед" выглядит все менее вероятным. "Боруссия" по-прежнему требует за свою звезду свыше 100 миллионов фунтов, а "красные дьяволы" столько потратить в кризис явно не готовы.

По мнению Невилла, хорошей альтернативой Санчо мог бы стать Исмаила Сарр, который был куплен "Уотфордом" у "Ренна" за 25 млн. фунтов прошлым летом.

22-летний сенегалец забил пять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги за команду, которая серьезно рискует вылететь в Чемпионшип.

"Манчестер Юнайтед" нуждается в правом вингере. Сарр — большой, большой талант. Это действительно так".

"Он проявлял себя и прежде, но в последнем матче он был лучиком света в игре "Уотфорда".

"На него будет спрос, и я уверен, "Уотфорд" его продаст, если получит подходящее предложение", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сарр, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 23:00

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  1. redman31 19.07.2020 23:02 # redman31
    Против Вест Хэма отлично сыграл вчера, но один в поле не воин.

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