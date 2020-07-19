Невилл нашел для "Юнайтед" альтернативу Санчо

Эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" альтернативу вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Ожидавшийся многими переход Санчо в "Юнайтед" выглядит все менее вероятным. "Боруссия" по-прежнему требует за свою звезду свыше 100 миллионов фунтов, а "красные дьяволы" столько потратить в кризис явно не готовы.



По мнению Невилла, хорошей альтернативой Санчо мог бы стать Исмаила Сарр, который был куплен "Уотфордом" у "Ренна" за 25 млн. фунтов прошлым летом.



22-летний сенегалец забил пять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги за команду, которая серьезно рискует вылететь в Чемпионшип.



"Манчестер Юнайтед" нуждается в правом вингере. Сарр — большой, большой талант. Это действительно так".



"Он проявлял себя и прежде, но в последнем матче он был лучиком света в игре "Уотфорда".



"На него будет спрос, и я уверен, "Уотфорд" его продаст, если получит подходящее предложение", — сообщил Невилл в эфире.