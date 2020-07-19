Моуриньо: "Тоттенхэму" так повезло обладать Кейном"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что Харри Кейн не уступает никому из нападающих, с кем он работал ранее в своей карьере.

В предыдущие недели и месяцы было много сказано о том, что тренерский стиль Моуриньо, возможно, не подходит для Кейна, однако Харри стремительно опровергает эту точку зрения.



Отметившись своим первым в карьере дублем головой против "Ньюкасла" в минувшую среду, в воскресенье Харри дважды огорчил "Лестер". Моуриньо счастлив, что может рассчитывать на такого бомбардира.



"Конечно, он входит в число лучших нападающих, которых я тренировал. Мне сложно сравнивать его с другими нападающими, но почти в каждом моем клубе были некоторые из лучших. Конечно, Харри никому не уступает. Просто у него другие качества. В качестве нападающего, бомбардира, командного игрока и лидера он великолепен".



"Сложно сделать его лучше, но чем лучше играет команда, тем лучше может быть он. Это больше зависит от нас. Он удивительный профессионал и очень хорошо трудится. Он не может играть еще лучше. Он великолепный нападающий, и "Тоттенхэму" так повезло обладать им", — сообщил Моуриньо Sky Sports.