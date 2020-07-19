"Тоттенхэм" разгромил "Лестер"
Жозе Моуриньо оказал услугу двум своим бывшим английским клубам, одержав с "Тоттенхэмом" победу 3:0 над "Лестером".
Стартовые составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей. Серж Орье вышел с первых минут у "шпор", несмотря на трагедию в семье.
Счет в матче был открыт уже на шестой минуте. Харри Кейн из глубины поля запустил по левому флангу Сон Хен Мина, который вошел в штрафную, заставил Райана Беннетта упасть и с помощью рикошета от Джеймса Джастина поразил ближний угол ворот — 1:0.
Гости весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол, принявшись оказывать серьезное давление, однако самоотверженная игра Уго Льориса и его защитников помогла "Тоттенхэму" выстоять.
На 37-й минуте хозяевам, отбившись после углового, удалось еще раз убежать в контратаку. Лукас Моура сделал пас внутрь штрафной на открывание Кейна, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.
Пока "Лестер" приходил в себя, "шпоры" сделали счет разгромным. Кейн с левого фланга вошел в штрафную, легко избавился от опеки Беннетта и крученым ударом поразил дальний угол — 3:0.
Сделав игру в первом тайме, во втором хозяева полностью сосредоточились на сдерживании, перейдя в энергосберегающий режим. "Лестер" много атаковал, стараясь отыграть хотя бы один гол, но реальных моментов почти не имел, а когда их создавал, то Льорис действовал выше всяких похвал.
"Лестер" был побежден его же оружием — контратаками. "Тоттенхэм" сделал шаг по направлению к Лиге Европы, а вот для "лис" судьба путевки в Лигу Чемпионов теперь решится в очном матче против "Манчестер Юнайтед".
"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче
19.07.2020 19:55
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Последние комментарии:
прижали щенков пенсовских, голеныш близко)
(ответить)
мяч когда у манков, намного опаснее в штрафной пенсов
стоит признать, что пенсы атаковать не умеют.
просто возня
у манков все пасы вперед и остро
у пенсов просто возня, зачастую даже пасы назад.
будь у мю норм тренер, с этими исполнителями можно было бы намного сильнее слепить командочку
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нырок это фол...ну идеально же судят)
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малой кровью на енергосбережении 1-0 думаю пройдем. надо беречь силы на ВХЮ, там пожеще матч будет.
(ответить)
махваир кроме как толкаться еще чет умеет как заЩ?
а да, точно, руками себе помогать во всех эпизодах
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даже барса так не стелилась...там мимо игрока мю пройдешь они сразу плакать начинают, Жиру уже смеется с этих клоунов)
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Как же Членси играет в грязный футбол. Видно сразу что задача у них убрать Фернандеша. Знают, что без использования этого метода они никак не смогут выиграть у МЮ
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Ору с магира, ебать полено ебучее
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Ломайте зубастую крысу, она уже ноет и скулит о замене)))
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Аспиликуета уже на 2 жк наиграл
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заебись у мю центр поля сильнее чем у челси, парни
все как на фапле и анализировали.
боюсь представить, будь у челси канте, насколько у мю был бы еще сильнее центр
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Мрази ебанные, только травмировать умеют
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ахахаххаха крпстенсен в запасе уахаххахахха сук ору
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Скамовыродки забились в защиту аки ссаный Уотфорд
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манки со со со сосомбо .!.
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https://yt3.ggpht.com/Ok6kZ0cMq9uF1k-ZmAtsqhbnEEE-kx41PQpid1wvqZXdENlvyV0cULDWy89Lv1ComJlUdzcWWSe1=s640-nd
Состав из пенсоманков.
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тупо по конспектам моура ебашат пидарасы
и в чем сульшера успех?
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вперед челси братишки рвите макак обдолбанных шлюх с помойки ехехехех
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Джеймс кстати норм так лупит по воротам. Уже не первый раз.
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у пенсов нету атаки
просто некому атаковать
виллиан и жиру блять
все плохо
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