"Тоттенхэм" разгромил "Лестер"

Тоттенхэм Жозе Моуриньо оказал услугу двум своим бывшим английским клубам, одержав с "Тоттенхэмом" победу 3:0 над "Лестером".

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей. Серж Орье вышел с первых минут у "шпор", несмотря на трагедию в семье.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте. Харри Кейн из глубины поля запустил по левому флангу Сон Хен Мина, который вошел в штрафную, заставил Райана Беннетта упасть и с помощью рикошета от Джеймса Джастина поразил ближний угол ворот — 1:0.

Гости весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол, принявшись оказывать серьезное давление, однако самоотверженная игра Уго Льориса и его защитников помогла "Тоттенхэму" выстоять.

На 37-й минуте хозяевам, отбившись после углового, удалось еще раз убежать в контратаку. Лукас Моура сделал пас внутрь штрафной на открывание Кейна, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.

Пока "Лестер" приходил в себя, "шпоры" сделали счет разгромным. Кейн с левого фланга вошел в штрафную, легко избавился от опеки Беннетта и крученым ударом поразил дальний угол — 3:0.

Сделав игру в первом тайме, во втором хозяева полностью сосредоточились на сдерживании, перейдя в энергосберегающий режим. "Лестер" много атаковал, стараясь отыграть хотя бы один гол, но реальных моментов почти не имел, а когда их создавал, то Льорис действовал выше всяких похвал.

"Лестер" был побежден его же оружием — контратаками. "Тоттенхэм" сделал шаг по направлению к Лиге Европы, а вот для "лис" судьба путевки в Лигу Чемпионов теперь решится в очном матче против "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 19:55

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Последние комментарии:




  1. destroyer13 19.07.2020 20:34 # destroyer13
    прижали щенков пенсовских, голеныш близко)

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  2. thegodfather 19.07.2020 20:33 # thegodfather
    мяч когда у манков, намного опаснее в штрафной пенсов
    стоит признать, что пенсы атаковать не умеют.
    просто возня
    у манков все пасы вперед и остро

    у пенсов просто возня, зачастую даже пасы назад.


    будь у мю норм тренер, с этими исполнителями можно было бы намного сильнее слепить командочку

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  3. chelseafanmd 19.07.2020 20:33 # chelseafanmd
    нырок это фол...ну идеально же судят)

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  4. destroyer13 19.07.2020 20:30 # destroyer13
    малой кровью на енергосбережении 1-0 думаю пройдем. надо беречь силы на ВХЮ, там пожеще матч будет.

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  5. thegodfather 19.07.2020 20:28 # thegodfather
    махваир кроме как толкаться еще чет умеет как заЩ?
    а да, точно, руками себе помогать во всех эпизодах

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  6. chelseafanmd 19.07.2020 20:28 # chelseafanmd
    даже барса так не стелилась...там мимо игрока мю пройдешь они сразу плакать начинают, Жиру уже смеется с этих клоунов)

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  7. cleverley88 19.07.2020 20:27 # cleverley88
    Как же Членси играет в грязный футбол. Видно сразу что задача у них убрать Фернандеша. Знают, что без использования этого метода они никак не смогут выиграть у МЮ

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  8. quavo 19.07.2020 20:27 # quavo
    Ору с магира, ебать полено ебучее

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  9. bezviz 19.07.2020 20:27 # bezviz
    Ломайте зубастую крысу, она уже ноет и скулит о замене)))

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  10. dragonishka 19.07.2020 20:26 # dragonishka
    Аспиликуета уже на 2 жк наиграл

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  11. thegodfather 19.07.2020 20:26 # thegodfather
    заебись у мю центр поля сильнее чем у челси, парни

    все как на фапле и анализировали.

    боюсь представить, будь у челси канте, насколько у мю был бы еще сильнее центр

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  12. januzaj00 19.07.2020 20:25 # januzaj00
    Мрази ебанные, только травмировать умеют

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  13. roberto-89 19.07.2020 20:25 # roberto-89
    ахахаххаха крпстенсен в запасе уахаххахахха сук ору

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  14. bezviz 19.07.2020 20:24 # bezviz
    Скамовыродки забились в защиту аки ссаный Уотфорд

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  15. roberto-89 19.07.2020 20:22 # roberto-89
    манки со со со сосомбо .!.

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  16. fanstevengerrard 19.07.2020 20:22 # fanstevengerrard
    https://yt3.ggpht.com/Ok6kZ0cMq9uF1k-ZmAtsqhbnEEE-kx41PQpid1wvqZXdENlvyV0cULDWy89Lv1ComJlUdzcWWSe1=s640-nd

    Состав из пенсоманков.

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  17. thegodfather 19.07.2020 20:20 # thegodfather
    тупо по конспектам моура ебашат пидарасы
    и в чем сульшера успех?

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  18. roberto-89 19.07.2020 20:17 # roberto-89
    вперед челси братишки рвите макак обдолбанных шлюх с помойки ехехехех

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  19. sausage 19.07.2020 20:12 # sausage
    Джеймс кстати норм так лупит по воротам. Уже не первый раз.

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  20. thegodfather 19.07.2020 20:08 # thegodfather
    у пенсов нету атаки
    просто некому атаковать
    виллиан и жиру блять
    все плохо

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