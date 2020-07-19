"Тоттенхэм" разгромил "Лестер"

Жозе Моуриньо оказал услугу двум своим бывшим английским клубам, одержав с "Тоттенхэмом" победу 3:0 над "Лестером".

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей. Серж Орье вышел с первых минут у "шпор", несмотря на трагедию в семье.



Счет в матче был открыт уже на шестой минуте. Харри Кейн из глубины поля запустил по левому флангу Сон Хен Мина, который вошел в штрафную, заставил Райана Беннетта упасть и с помощью рикошета от Джеймса Джастина поразил ближний угол ворот — 1:0.



Гости весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол, принявшись оказывать серьезное давление, однако самоотверженная игра Уго Льориса и его защитников помогла "Тоттенхэму" выстоять.



На 37-й минуте хозяевам, отбившись после углового, удалось еще раз убежать в контратаку. Лукас Моура сделал пас внутрь штрафной на открывание Кейна, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.



Пока "Лестер" приходил в себя, "шпоры" сделали счет разгромным. Кейн с левого фланга вошел в штрафную, легко избавился от опеки Беннетта и крученым ударом поразил дальний угол — 3:0.



Сделав игру в первом тайме, во втором хозяева полностью сосредоточились на сдерживании, перейдя в энергосберегающий режим. "Лестер" много атаковал, стараясь отыграть хотя бы один гол, но реальных моментов почти не имел, а когда их создавал, то Льорис действовал выше всяких похвал.



"Лестер" был побежден его же оружием — контратаками. "Тоттенхэм" сделал шаг по направлению к Лиге Европы, а вот для "лис" судьба путевки в Лигу Чемпионов теперь решится в очном матче против "Манчестер Юнайтед".



"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче