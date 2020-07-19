Гринвуд получит улучшенный контракт от "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" собирается наградить своего 18-летнего нападающего Мейсона Гринвуда новым контрактом на улучшенных условиях.
Свой действующий трудовой договор Гринвуд заключил только в октябре, увеличив свою зарплату с юниорских 800 до 25,000 фунтов в неделю.
Однако с тех пор Мейсон добился огромного прогресса, став достойным партнером Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля по линии нападения.
Как сообщает Daily Mirror, наколотивший в этом сезоне 16 голов Гринвуд получит новую сделку, которая увеличит его недельную зарплату до 40 тыс. фунтов в неделю.
Добавим, что в истории "Юнайтед" только Джорджу Бесту, Уэйну Руни и Брайану Кидду удавалось забить голов больше в течение одного сезона (по 17) в качестве тинейджеров, чем Гринвуду.
19.07.2020 19:00
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