Гринвуд получит улучшенный контракт от "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" собирается наградить своего 18-летнего нападающего Мейсона Гринвуда новым контрактом на улучшенных условиях.

Свой действующий трудовой договор Гринвуд заключил только в октябре, увеличив свою зарплату с юниорских 800 до 25,000 фунтов в неделю.



Однако с тех пор Мейсон добился огромного прогресса, став достойным партнером Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля по линии нападения.



Как сообщает Daily Mirror, наколотивший в этом сезоне 16 голов Гринвуд получит новую сделку, которая увеличит его недельную зарплату до 40 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что в истории "Юнайтед" только Джорджу Бесту, Уэйну Руни и Брайану Кидду удавалось забить голов больше в течение одного сезона (по 17) в качестве тинейджеров, чем Гринвуду.