"Уотфорд" уволил Найджела Пирсона

Найджел Пирсон За два матча до финиша "Уотфорд" уволил своего главного тренера Найджела Пирсона.

Всего лишь семь месяцев назад Пирсон принял "шершней", когда те находились на самом дне таблицы Премьер-Лиги и могли похвастать восемью набранными очками в 15 матчах.

Однако "Уотфорд" резко прибавил, а шестиматчевая беспроигрышная серия в рождественский период подарила клубу надежду на спасение.

"Уотфорд" практически гарантировал бы себе продление прописки в элите, если бы в минувшую пятницу победил "Вест Хэм", однако поражение 3:1 оставляет "шершней" в очень шатком положении.

В надежде взбодрить команду на матчи против "Манчестер Сити" и "Арсенала" руководство клуба решило изгнать Пирсона и его ассистента Крейга Шекспира, сообщает The Guardian.

Руководить "шершнями" в этих двух оставшихся матчах будет Хайден Маллинс, тренер команды U-23.

Добавим, что Пирсон был третьим постоянным наставником "Уотфорда" в этом сезоне. Кампанию начинал Хави Грасия, затем в сентябре эстафету подхватил Кике Санчес Флорес, а в декабре пришел Найджел.


Метки Пирсон, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 18:05

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  1. chelsiukpro 19.07.2020 18:55 # chelsiukpro
    Ну посмотрим чё будет....

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  2. largo-winch 19.07.2020 18:50 # largo-winch
    А все потому что Уэлбок гол забил.

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  3. master-fakaster 19.07.2020 18:26 # master-fakaster
    Более ебанутого решение сложно было придумать. Он же их вытащил с последнего места

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  4. vyrentz 19.07.2020 18:18 # vyrentz
    21.07.2020
    Уотфорд vs. Манчестер Сити

    Просто здравствуй, просто как дела

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  5. brown-ale 19.07.2020 18:14 # brown-ale
    Владельцы дебилы. Вест Бромвич, кажется, уже такое делал, поставив негра. Вылетели со свистом.

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  6. vyrentz 19.07.2020 18:12 # vyrentz
    теперь, будьте добры, проследовать нах в шип

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  7. thegodfather 19.07.2020 18:09 # thegodfather
    клоуны

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