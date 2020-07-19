"Уотфорд" уволил Найджела Пирсона
За два матча до финиша "Уотфорд" уволил своего главного тренера Найджела Пирсона.
Всего лишь семь месяцев назад Пирсон принял "шершней", когда те находились на самом дне таблицы Премьер-Лиги и могли похвастать восемью набранными очками в 15 матчах.
Однако "Уотфорд" резко прибавил, а шестиматчевая беспроигрышная серия в рождественский период подарила клубу надежду на спасение.
"Уотфорд" практически гарантировал бы себе продление прописки в элите, если бы в минувшую пятницу победил "Вест Хэм", однако поражение 3:1 оставляет "шершней" в очень шатком положении.
В надежде взбодрить команду на матчи против "Манчестер Сити" и "Арсенала" руководство клуба решило изгнать Пирсона и его ассистента Крейга Шекспира, сообщает The Guardian.
Руководить "шершнями" в этих двух оставшихся матчах будет Хайден Маллинс, тренер команды U-23.
Добавим, что Пирсон был третьим постоянным наставником "Уотфорда" в этом сезоне. Кампанию начинал Хави Грасия, затем в сентябре эстафету подхватил Кике Санчес Флорес, а в декабре пришел Найджел.
19.07.2020 18:05
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Последние комментарии:
Ну посмотрим чё будет....
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А все потому что Уэлбок гол забил.
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Более ебанутого решение сложно было придумать. Он же их вытащил с последнего места
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21.07.2020
Уотфорд vs. Манчестер Сити
Просто здравствуй, просто как дела
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Владельцы дебилы. Вест Бромвич, кажется, уже такое делал, поставив негра. Вылетели со свистом.
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теперь, будьте добры, проследовать нах в шип
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клоуны
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