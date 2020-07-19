Моуриньо: "Люди смотрят на меня другими глазами"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что люди относятся к нему иначе, чем к другим тренерам топ-уровня, — более критично.

Если бы этот сезон Премьер-Лиги стартовал, когда Моуриньо заступил на свое место, "Тоттенхэм" был бы четвертым. Если бы сезон стартовал после карантина, "Тоттенхэм" и здесь был бы четвертым.

Тем не менее, Жозе продолжают регулярно критиковать и ставить под сомнения его кадровые решения, чего не происходит с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

"Чувствую ли я, что меня критикуют больше, чем других тренеров топ-уровня? Люди смотрят на меня другими глазами".

"Я знаю, что люди ожидают от меня вещей, которых не ожидают от большинства других. Я особо не читаю газеты, но по некоторым вопросам у меня действительно складывается такое ощущение".

"Например, после матча с "Ньюкаслом" первый вопрос мне задали о том, почему такой-то игрок не вышел в стартовом составе".

"Когда какой-нибудь игрок не играет у других тренеров, это никогда не является проблемой. Они ротируют. Они принимают решения. Они оставляют на скамейке невероятных игроков, и каждый смотрит на них и понимает, что это их работа. Так и должно быть в большой команде".

"Но когда, например, "Тоттенхэм" впервые в сезоне смог рассчитывать на Лукаса Моуру, Стивена Бергвейна, Эрика Ламелу и Сон Хен Мина одновременно, люди стали спрашивать меня, почему один из них не играет. Поэтому в каком-то смысле да, я слегка чувствую это", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 18:00

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  1. m-ballack 19.07.2020 18:59 # m-ballack
    >Когда какой-нибудь игрок не играет у других тренеров, это никогда не является проблемой. Они ротируют

    Это да, Моу один из немногих в премьер лиге, кто добивался успеха без ротирования.

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