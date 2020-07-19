Моуриньо: "Люди смотрят на меня другими глазами"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что люди относятся к нему иначе, чем к другим тренерам топ-уровня, — более критично.

Если бы этот сезон Премьер-Лиги стартовал, когда Моуриньо заступил на свое место, "Тоттенхэм" был бы четвертым. Если бы сезон стартовал после карантина, "Тоттенхэм" и здесь был бы четвертым.



Тем не менее, Жозе продолжают регулярно критиковать и ставить под сомнения его кадровые решения, чего не происходит с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.



"Чувствую ли я, что меня критикуют больше, чем других тренеров топ-уровня? Люди смотрят на меня другими глазами".



"Я знаю, что люди ожидают от меня вещей, которых не ожидают от большинства других. Я особо не читаю газеты, но по некоторым вопросам у меня действительно складывается такое ощущение".



"Например, после матча с "Ньюкаслом" первый вопрос мне задали о том, почему такой-то игрок не вышел в стартовом составе".



"Когда какой-нибудь игрок не играет у других тренеров, это никогда не является проблемой. Они ротируют. Они принимают решения. Они оставляют на скамейке невероятных игроков, и каждый смотрит на них и понимает, что это их работа. Так и должно быть в большой команде".



"Но когда, например, "Тоттенхэм" впервые в сезоне смог рассчитывать на Лукаса Моуру, Стивена Бергвейна, Эрика Ламелу и Сон Хен Мина одновременно, люди стали спрашивать меня, почему один из них не играет. Поэтому в каком-то смысле да, я слегка чувствую это", — цитирует Моуриньо Sky Sports.