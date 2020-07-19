Кеньон рассказал, почему "Юнайтед" не купил Роналдиньо

Бывший исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Питер Кеньон рассказал, почему в 2003 году "красные дьяволы" не купили Роналдиньо.

Продав Дэвида Бекхэма в "Реал", "Юнайтед" начал поиски нового звездного вингера и в конце концов пригласил Криштиану Роналду из "Спортинга" за 12 миллионов фунтов.



К варианту с Роналду "дьяволы" обратились лишь после того, как передумали покупать Роналдиньо, готовившегося покинуть ПСЖ. Бразилец стоил слишком дорого, поэтому вместе "Юнайтед" отправился в "Барселону".



"Мы приложили массу усилий, чтобы заполучить Роналдиньо. В конце мы предложили за него столько, что даже по нашим стандартам это была куча денег".



"Мы дошли до той точки... Нам не было комфортно, что мы собираемся потратить такие деньги на игрока. Нам нужно было решить, правильный ли он игрок. Если мы действительно его хотим, мы заплатим, потому что мы можем".



"В итоге оказалось, что это было замечательное решение. Мастерство игрока здесь не при чем", — сообщил Кеньон The Telegraph.