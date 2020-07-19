"Лидс" нацелен на попадание в Лигу Чемпионов
Исполнительный директор "Лидса" Ангус Киннер заявил, что его клуб не остановится на выходе в Премьер-Лигу.
На текущей неделе "Лидс" оформил повышение из класса из Чемпионшипа и теперь возвращается в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.
Однако амбиции "Лидса" состоят в том, чтобы не просто закрепиться в Премьер-Лиге, а сражаться за попадание в еврокубки — как в былые времена.
"Мы празднуем, и все мы в восхищении, но мы вернулись туда, где наше место. Премьер-Лига и должна быть базовым лагерем для "Лидса".
"Лидс" не должен быть командой из Чемпионшипа, мы должны быть командой из Премьер-Лиги, поэтому теперь наш вызов — достойно выступать на уровне Премьер-Лиги".
"Теперь мы должны улучшать то, что у нас есть, чтобы в следующие несколько лет начать сражаться за попадание в топ-6. Это всегда было нашей целью".
"Лидс" должен быть командой из Премьер-Лиги. "Лидс" должен быть командой из Лиги Чемпионов. Я говорю это от чистого сердца, и это наша цель", — цитирует Киннера Sky Sports.
Также Киннер подтвердил, что "Лидс" начинает переговоры с главным тренером Марсело Бьелсой о новом контракте.
19.07.2020 16:00
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Последние комментарии:
Бл.ть ебнутые походу!!! По другому не назовёшь....
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Ну Артета уже Бьелсу обыгрывал в этом году.. посмотрим что дальше будет
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чтобы в следующие несколько лет начать сражаться за попадание в топ-6.
Источник: http://fapl.ru/posts/79759/?c=1
1-2. Сити/Пулька
3. Лидс Юнайтед
4. Арсенал
через пару-тройку сезонов, когда все выскочки отвалится, должно быть так:)
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новость для фупла или фапла. короче песдёж не кормит.
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О, ливерпук 2
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Это уже геноцид пенсов какой-то со стороны Лидса... Пенсомор
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После такого рода кукареканья, обычно и вылетают обратно в шип.
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Ожидание: 4 место, ЛЧ
Реальность: вылет в ЧШ, развал команды, продажа лидеров за гроши
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3членси и голубятня какнули в трусики
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Ломпард на пару с Срульшером обсикались со страху.
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