"Лидс" нацелен на попадание в Лигу Чемпионов

Марсело Бьелса Исполнительный директор "Лидса" Ангус Киннер заявил, что его клуб не остановится на выходе в Премьер-Лигу.

На текущей неделе "Лидс" оформил повышение из класса из Чемпионшипа и теперь возвращается в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.

Однако амбиции "Лидса" состоят в том, чтобы не просто закрепиться в Премьер-Лиге, а сражаться за попадание в еврокубки — как в былые времена.

"Мы празднуем, и все мы в восхищении, но мы вернулись туда, где наше место. Премьер-Лига и должна быть базовым лагерем для "Лидса".

"Лидс" не должен быть командой из Чемпионшипа, мы должны быть командой из Премьер-Лиги, поэтому теперь наш вызов — достойно выступать на уровне Премьер-Лиги".

"Теперь мы должны улучшать то, что у нас есть, чтобы в следующие несколько лет начать сражаться за попадание в топ-6. Это всегда было нашей целью".

"Лидс" должен быть командой из Премьер-Лиги. "Лидс" должен быть командой из Лиги Чемпионов. Я говорю это от чистого сердца, и это наша цель", — цитирует Киннера Sky Sports.

Также Киннер подтвердил, что "Лидс" начинает переговоры с главным тренером Марсело Бьелсой о новом контракте.


Метки Лига Чемпионов, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1055

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 19.07.2020 17:25 # chelsiukpro
    Бл.ть ебнутые походу!!! По другому не назовёшь....

    (ответить)

  2. royal-arsenal 19.07.2020 16:59 # royal-arsenal
    Ну Артета уже Бьелсу обыгрывал в этом году.. посмотрим что дальше будет

    (ответить)

  3. alexomck 19.07.2020 16:56 # alexomck
    чтобы в следующие несколько лет начать сражаться за попадание в топ-6.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79759/?c=1

    1-2. Сити/Пулька
    3. Лидс Юнайтед
    4. Арсенал

    через пару-тройку сезонов, когда все выскочки отвалится, должно быть так:)

    (ответить)

  4. manutd-20champ 19.07.2020 16:56 # manutd-20champ
    новость для фупла или фапла. короче песдёж не кормит.

    (ответить)

  5. januzaj00 19.07.2020 16:34 # januzaj00
    О, ливерпук 2

    (ответить)

  6. redman31 19.07.2020 16:28 # redman31
    Это уже геноцид пенсов какой-то со стороны Лидса... Пенсомор

    (ответить)

  7. fc-oil 19.07.2020 16:24 # fc-oil
    После такого рода кукареканья, обычно и вылетают обратно в шип.

    (ответить)

  8. kagawa 19.07.2020 16:21 # kagawa
    Ожидание: 4 место, ЛЧ
    Реальность: вылет в ЧШ, развал команды, продажа лидеров за гроши

    (ответить)

  9. gormartin 19.07.2020 16:05 # gormartin
    3членси и голубятня какнули в трусики

    (ответить)

  10. sterlyad 19.07.2020 16:03 # sterlyad
    Ломпард на пару с Срульшером обсикались со страху.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: