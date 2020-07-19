"Лидс" нацелен на попадание в Лигу Чемпионов

Исполнительный директор "Лидса" Ангус Киннер заявил, что его клуб не остановится на выходе в Премьер-Лигу.

На текущей неделе "Лидс" оформил повышение из класса из Чемпионшипа и теперь возвращается в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.



Однако амбиции "Лидса" состоят в том, чтобы не просто закрепиться в Премьер-Лиге, а сражаться за попадание в еврокубки — как в былые времена.



"Мы празднуем, и все мы в восхищении, но мы вернулись туда, где наше место. Премьер-Лига и должна быть базовым лагерем для "Лидса".



"Лидс" не должен быть командой из Чемпионшипа, мы должны быть командой из Премьер-Лиги, поэтому теперь наш вызов — достойно выступать на уровне Премьер-Лиги".



"Теперь мы должны улучшать то, что у нас есть, чтобы в следующие несколько лет начать сражаться за попадание в топ-6. Это всегда было нашей целью".



"Лидс" должен быть командой из Премьер-Лиги. "Лидс" должен быть командой из Лиги Чемпионов. Я говорю это от чистого сердца, и это наша цель", — цитирует Киннера Sky Sports.



Также Киннер подтвердил, что "Лидс" начинает переговоры с главным тренером Марсело Бьелсой о новом контракте.