Гвардиола признал, что вылет из Кубка Англии нарушил его планы к "Реалу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что поражение 2:0 от "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии перечеркнуло планы его команды по подготовке к матчу Лиги Чемпионов против "Реала".

Назначенный на 1 августа финал Кубка Англии, куда вместо "Сити" вышел "Арсенал", Гвардиола рассматривал как возможность не только завоевать трофей, но и поддержать форму перед ответной встречей с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов 7 августа.



Однако теперь Гвардиоле придется пересматривать свои планы — свой последний матч перед битвой с новоиспеченными чемпионами Ла Лиги "горожане" проведут 26 июля.



"У нас есть две недели. Мы хотели сыграть в финале за неделю до матча против "Реала", чтобы быть в ритме. Мы упустили эту возможность".



"Мне не нужно ничего говорить своим игрокам. Думаю, они все понимают. Мы знаем, какие стандарты необходимы на данной стадии соревнований".



"Возможно, мы учимся, учимся прямо сейчас. Давайте посмотрим. Не нужно быть гением, чтобы понять, что нам нужно поднять своих стандарты к матчу с "Реалом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.