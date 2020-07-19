Роджерс обвинил ненавистников Моуриньо в неуважении

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс обвинил ненавистников своего коллеги Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" в неуважении.

Приняв "шпор" на 12-й позиции в Премьер-Лиге в ноябре, Моуриньо поднял лондонскую команду на седьмую строчку и все еще сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.



Однако сейчас Моуриньо сражается совсем за другие цели, нежели с большинством из своих предыдущих команд, поэтому многие продолжают говорить, что Жозе уже не тот.



Роджерс, который поработал в "Челси" при Моуриньо, совершенно не согласен со мнением о том, что португальский специалист устарел и является динозавром в современном футболе.



"Жозе — тренер мирового уровня. Он был таким до данного этапа своей карьеры и будет таким дальше".



"Эта критика является признаком недостаточного уважения со стороны людей, которые никогда даже не стояли у бровки".



Хорошо, футбол продолжает развиваться и меняться, но футбол по-прежнему может быть разным".



"Жозе — мастер по организации команды. Его команды являются сложными соперниками и заточены на победы. Существуют разные тренерские философии и индивидуальности, здесь нет правильных или неправильных".



"За много лет он доказал, что является таким успешным тренером, и он будет стремиться обеспечить успех "Тоттенхэму". Своим долголетием в игре и своими достижениями он заслуживает огромное уважение", — цитирует Роджерса Sky Sports.