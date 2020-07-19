"Сити" собирается засудить Тебаса
"Манчестер Сити" собирается подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.
В прошлом Тебас неоднократно высказывался о "Сити" в негативном ключе, но после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении "горожан" Хавьера просто прорвало.
57-летний испанец усомнился в легитимности CAS и открыто обвинил "Сити" в игнорировании правил финансового фейр-плей и подделке спонсорских контрактов.
Как стало известно Daily Mirror от своих источников "Этихад", теперь "Сити" поставил новую задачу перед своей блестящей командой юристов, одержавшей важную победу в швейцарском суде.
"Сити" собирается засудить Тебаса, заставив покровителя "Барселоны" и "Реала" ответить за свои слова и запретить ему наносить ущерб репутации английского клуба.
19.07.2020 12:00
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Скоро сити с Ливером судиться будет - незаконно выигали чемп, потом с Юнайтед - хуле в одном городе 2 команды? непорядок )) а потом с FA - чемпионом должен быть только сити - остальные незаконные , и на последок подадут на ПСЖ - потому,что мешками могут быть только они, лягушатники вне закона!!!
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не, ну тут уже самим мешкам по губам в суде проведут.
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КОРОЛИ!!!
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Ахах, наглые хуесосы.
Фу блять, самая мерзкая команда в Европе, наравне с барсой, ПСЖ, реалом.
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Историю пишут победители.
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хахахаха красавцы, старых маразматиков надо затыкать, бздят слишком много по поводу и без
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Пхахахахах, конченные.
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Ну давайте тогда уж и на Жозе ))
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