"Манчестер Сити" собирается подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

В прошлом Тебас неоднократно высказывался о "Сити" в негативном ключе, но после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении "горожан" Хавьера просто прорвало.



57-летний испанец усомнился в легитимности CAS и открыто обвинил "Сити" в игнорировании правил финансового фейр-плей и подделке спонсорских контрактов.



Как стало известно Daily Mirror от своих источников "Этихад", теперь "Сити" поставил новую задачу перед своей блестящей командой юристов, одержавшей важную победу в швейцарском суде.



"Сити" собирается засудить Тебаса, заставив покровителя "Барселоны" и "Реала" ответить за свои слова и запретить ему наносить ущерб репутации английского клуба.