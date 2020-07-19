"Сити" собирается засудить Тебаса

Хавьер Тебас "Манчестер Сити" собирается подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

В прошлом Тебас неоднократно высказывался о "Сити" в негативном ключе, но после оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении "горожан" Хавьера просто прорвало.

57-летний испанец усомнился в легитимности CAS и открыто обвинил "Сити" в игнорировании правил финансового фейр-плей и подделке спонсорских контрактов.

Как стало известно Daily Mirror от своих источников "Этихад", теперь "Сити" поставил новую задачу перед своей блестящей командой юристов, одержавшей важную победу в швейцарском суде.

"Сити" собирается засудить Тебаса, заставив покровителя "Барселоны" и "Реала" ответить за свои слова и запретить ему наносить ущерб репутации английского клуба.


Метки Манчестер Сити, Тебас

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 12:00

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  1. winnerd 19.07.2020 12:58 # winnerd
    Скоро сити с Ливером судиться будет - незаконно выигали чемп, потом с Юнайтед - хуле в одном городе 2 команды? непорядок )) а потом с FA - чемпионом должен быть только сити - остальные незаконные , и на последок подадут на ПСЖ - потому,что мешками могут быть только они, лягушатники вне закона!!!

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  2. farot 19.07.2020 12:53 # farot
    не, ну тут уже самим мешкам по губам в суде проведут.

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  3. scholes22 19.07.2020 12:50 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  4. fanstevengerrard 19.07.2020 12:43 # fanstevengerrard
    Ахах, наглые хуесосы.

    Фу блять, самая мерзкая команда в Европе, наравне с барсой, ПСЖ, реалом.

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  5. mrsimph 19.07.2020 12:34 # mrsimph
    Историю пишут победители.

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  6. gio 19.07.2020 12:29 # gio
    хахахаха красавцы, старых маразматиков надо затыкать, бздят слишком много по поводу и без

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  7. thegodfather 19.07.2020 12:17 # thegodfather
    Пхахахахах, конченные.

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  8. edgarkuznetsov 19.07.2020 12:11 # edgarkuznetsov
    Ну давайте тогда уж и на Жозе ))

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