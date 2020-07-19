37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Джейми Варди и Харри Кейн В воскресенье, 19 июля, двумя поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — САУТГЕМПТОН 16:00

"Борнмут" находится в трех очках от спасительного места за два матча до финиша и, конечно, должен побеждать, чтобы сохранить надежду на спасение на последний тур. Однако "Саутгемптон" видится сложным соперником и играет в славный футбол, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, — особенно на выезде, где "святые" набрали уже 28 очков, что является повторением клубного рекорда в рамках высшего дивизиона. "Вишенки" могут с 13-й попытки сделать дубль против "Саутгемптона" в течение одного сезона.

У "Борнмута" кризис в линии обороны — Натан Аке, Крис Мефем, Чарли Дэниэлс и Саймон Фрэнсис травмированы. Адам Смит под вопросом, повредив голову против "Тоттенхэма".

"Саутгемптон" по-прежнему лишен только Муссы Дженепо и Софиана Буфаля.

ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо потребовал от своей команды выиграть два оставшихся матча, чтобы попасть в Лигу Европы, однако у "Лестера" другие планы — "лис" вовсю поджимают конкуренты в борьбе за попадание в топ-4 и вынуждают играть только на победу. "Шпоры" потерпели лишь одно поражение в восьми последних домашних встречах с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги — 0:1 в январе 2016.

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит пятый матч кряду с травмой задней поверхности бедра. Лукас Моура получил небольшой ушиб против "Ньюкасла".

"Лестер" завершает сезон без травмированных Бена Чилуэлла, Кристиана Фукса, Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона. Чаглар Сеюнджю дисквалифицирован.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 11:05

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  1. lfcynwa 19.07.2020 11:26 # lfcynwa
    Маур Роджерсу поднасрет по старой памяти

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  2. alexomck 19.07.2020 11:26 # alexomck
    вроде Моур с Роджерсом и решают судьбу Челси в очном матче, но пенсы спокойно могут 2 оставшихся матча в чемпе проиграть:)

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  3. zagzag 19.07.2020 11:20 # zagzag
    Римс, петушиное гнездо, выходи мышь, я знаю, что ты читаешь фапель))

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  4. firmino9 19.07.2020 11:08 # firmino9
    П1
    П1

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