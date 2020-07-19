Анонс второго полуфинала Кубка Англии

Противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в воскресенье вечером определит соперника "Арсенала" по финалу Кубка Англии.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 20:00



На финише этого сезона обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и прямо сейчас находятся на расстоянии в одно очко друг от друга.



Но если "Челси" примерно там, где был весь сезон, то "Юнайтед" обязан своим положением резкому улучшению формы во второй половине кампании, катализатором к чему стал приход Бруну Фернандеша в январе.



- Ранее в этом сезоне "Юнайтед" уже трижды обыграл "Челси": дважды в Премьер-Лиге и еще раз в Кубке Лиги. Единственная команда, сумевшая победить "синих" четыре раза за кампанию, — это "красные дьяволы" в сезоне 2010/11.



- "Юнайтед" и "Челси" пересекаются в Кубке Англии четвертый сезон подряд. "Синие" побеждали в четвертьфинале в 2017 и финале 2018, но уступили в 5-м раунде год назад.



- "Юнайтед" может продлить свою беспроигрышную серию против "Челси" до семи матчей — впервые в этом веке.



- Для "Юнайтед" это будет 30-й полуфинал Кубка Англии в истории, что является рекордом (совместно с "Арсеналом").



- "Юнайтед" с успехом преодолевал 15 из 17 последних полуфиналов Кубка Англии, уступив лишь "Эвертону" по пенальти в 2009 и 0:1 против "Манчестер Сити" в 2011.



-"Юнайтед" проиграл лишь три из 26 матчей в Кубке Англии за пять последних сезонов.



- Беспроигрышная серия "Юнайтед" во всех турнирах насчитывает уже 19 матчей.



- Челси" является самой успешной командой в Кубке Англии в этом веке, приняв участие в восьми финалах и выиграв шесть из них. Это будет третий полуфинал "синих" за четыре последних года и 11-й в этом веке.



- "Челси" выиграл 12 из 15 последних полуфинальных матчей в Кубке Англии.



- "Челси" проиграл только один из 14 последних матчей в Кубке Англии.



- Нападающий "Челси" Оливье Жиру забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 28 последних матчах в Кубке Англии.



Защитник "Юнайтед" Люк Шоу не успевает залечить лодыжку к воскресенью, но Брандону Уильямсу заштопали лицо, и он готов играть.



Четвертый матч "Челси" кряду с травмой задней поверхности бедра пропустит полузащитник Нголо Канте. Для Билли Гилмора сезон уже завершен.