Анонс второго полуфинала Кубка Англии
Противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в воскресенье вечером определит соперника "Арсенала" по финалу Кубка Англии.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 20:00
На финише этого сезона обе команды ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и прямо сейчас находятся на расстоянии в одно очко друг от друга.
Но если "Челси" примерно там, где был весь сезон, то "Юнайтед" обязан своим положением резкому улучшению формы во второй половине кампании, катализатором к чему стал приход Бруну Фернандеша в январе.
- Ранее в этом сезоне "Юнайтед" уже трижды обыграл "Челси": дважды в Премьер-Лиге и еще раз в Кубке Лиги. Единственная команда, сумевшая победить "синих" четыре раза за кампанию, — это "красные дьяволы" в сезоне 2010/11.
- "Юнайтед" и "Челси" пересекаются в Кубке Англии четвертый сезон подряд. "Синие" побеждали в четвертьфинале в 2017 и финале 2018, но уступили в 5-м раунде год назад.
- "Юнайтед" может продлить свою беспроигрышную серию против "Челси" до семи матчей — впервые в этом веке.
- Для "Юнайтед" это будет 30-й полуфинал Кубка Англии в истории, что является рекордом (совместно с "Арсеналом").
- "Юнайтед" с успехом преодолевал 15 из 17 последних полуфиналов Кубка Англии, уступив лишь "Эвертону" по пенальти в 2009 и 0:1 против "Манчестер Сити" в 2011.
-"Юнайтед" проиграл лишь три из 26 матчей в Кубке Англии за пять последних сезонов.
- Беспроигрышная серия "Юнайтед" во всех турнирах насчитывает уже 19 матчей.
- Челси" является самой успешной командой в Кубке Англии в этом веке, приняв участие в восьми финалах и выиграв шесть из них. Это будет третий полуфинал "синих" за четыре последних года и 11-й в этом веке.
- "Челси" выиграл 12 из 15 последних полуфинальных матчей в Кубке Англии.
- "Челси" проиграл только один из 14 последних матчей в Кубке Англии.
- Нападающий "Челси" Оливье Жиру забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 28 последних матчах в Кубке Англии.
Защитник "Юнайтед" Люк Шоу не успевает залечить лодыжку к воскресенью, но Брандону Уильямсу заштопали лицо, и он готов играть.
Четвертый матч "Челси" кряду с травмой задней поверхности бедра пропустит полузащитник Нголо Канте. Для Билли Гилмора сезон уже завершен.
19.07.2020 11:00
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Последние комментарии:
Дырявая оборона дырявого клуба сегодня получит по полной.
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с колбасой Артета отскочил, но не забздел, и прессинговал по-взрослому, высоко.
а вчера вообще сито разобрал.
ни сутулый ни копченый так смело не играют с более сильными.
за одно это уважуха
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Артета более сильный тренер и чем сульшер и чем лэмпард.
вот кто должен карьеру начинать с кубка.
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Я бы назвал это матчем сезона для челси.
Не могу выделить более важный.
Лэмпсу начать карьеру в челси с титула кубка англии... Что модет быть круче... Трофей в первый же грл работы.
Нужно сегодня мостараться и не подвести, ни лэмпса, ни нас, фанатов
Вперед синие.
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Вообще насрать на КА(лично мне, естественно), лучше приберечь силы на 2 последних матча. Но и в этом матче не нужно обсираться
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сегодня пенсы выложатся по полной, надеюсь чпокнут манков, а 22 их еще тепленьких разберет по кусочкам ливерок
никаких поблажек, колбасе нужно закончить чемпик на позитивной ноте, чтобы уйти победителем.
нехуй было вернера переманивать
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Сегодня вечером иду на свидание с мамкой Кожана, завтра с мамкой Безвиза.
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Скумы будут плакать прям как скузи на своем виртуальном гей-параде)))
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