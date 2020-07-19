Гендузи может быть включен в сделку по переходу Коутиньо в "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи может стать разменной монетой в сделке по переезду Филиппе Коутиньо из "Барселоны" на "Эмирейтс".

Гендузи оказался отлучен от первой команды "Арсенала" после инцидента в матче против "Брайтона" в прошлом месяце, когда Маттео задирал игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил Нила Мопе за горло.



Попытка главного тренера "канониров" Микеля Артеты вразумить Гендузи провалилась. 21-летний француз отказался извиняться и работать над своим характером и теперь может быть продан.



Как сообщает Daily Mail, Гендузи находится на радаре у крупнейших клубов Европы вроде "Реала", "Интера" или ПСЖ, однако "Арсенал" может использовать зарабатывающего 40 тысяч фунтов в неделю игрока, чтобы заполучить Коутиньо.



Агент Киа Джурабчан, представляющий интересы Коутиньо, ранее уже говорил, что его клиент заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу. "Арсеналу" было бы тяжело осилить трансфер Филиппе, однако использование Гендузи в качестве доплаты может стать хорошим вариантом для всех сторон.