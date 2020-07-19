Гендузи может быть включен в сделку по переходу Коутиньо в "Арсенал"
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи может стать разменной монетой в сделке по переезду Филиппе Коутиньо из "Барселоны" на "Эмирейтс".
Гендузи оказался отлучен от первой команды "Арсенала" после инцидента в матче против "Брайтона" в прошлом месяце, когда Маттео задирал игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил Нила Мопе за горло.
Попытка главного тренера "канониров" Микеля Артеты вразумить Гендузи провалилась. 21-летний француз отказался извиняться и работать над своим характером и теперь может быть продан.
Как сообщает Daily Mail, Гендузи находится на радаре у крупнейших клубов Европы вроде "Реала", "Интера" или ПСЖ, однако "Арсенал" может использовать зарабатывающего 40 тысяч фунтов в неделю игрока, чтобы заполучить Коутиньо.
Агент Киа Джурабчан, представляющий интересы Коутиньо, ранее уже говорил, что его клиент заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу. "Арсеналу" было бы тяжело осилить трансфер Филиппе, однако использование Гендузи в качестве доплаты может стать хорошим вариантом для всех сторон.
19.07.2020 10:00
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Последние комментарии:
нормальный трансфер для Артеты. а коуту стопроцентная основа, он согласится и на понижение зарплаты лишь играть.
но вот барсе он не нужен точно, могут также в какую-нибудь сделку включить.
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как низко пал коут
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только зачем Гендузи Барсе.
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Ну и зачем возрастной игрок с большой зп? Лучше бы на Ауара какого поменяли
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Коут стал такой же шлюхой как и scholes22
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Белый Балотелли...такой же тупица со скверным характером
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