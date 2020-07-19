Гендузи может быть включен в сделку по переходу Коутиньо в "Арсенал"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи может стать разменной монетой в сделке по переезду Филиппе Коутиньо из "Барселоны" на "Эмирейтс".

Гендузи оказался отлучен от первой команды "Арсенала" после инцидента в матче против "Брайтона" в прошлом месяце, когда Маттео задирал игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил Нила Мопе за горло.

Попытка главного тренера "канониров" Микеля Артеты вразумить Гендузи провалилась. 21-летний француз отказался извиняться и работать над своим характером и теперь может быть продан.

Как сообщает Daily Mail, Гендузи находится на радаре у крупнейших клубов Европы вроде "Реала", "Интера" или ПСЖ, однако "Арсенал" может использовать зарабатывающего 40 тысяч фунтов в неделю игрока, чтобы заполучить Коутиньо.

Агент Киа Джурабчан, представляющий интересы Коутиньо, ранее уже говорил, что его клиент заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу. "Арсеналу" было бы тяжело осилить трансфер Филиппе, однако использование Гендузи в качестве доплаты может стать хорошим вариантом для всех сторон.


Метки Арсенал, Барселона, Гендузи, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 19.07.2020 11:20 # superperez101
    нормальный трансфер для Артеты. а коуту стопроцентная основа, он согласится и на понижение зарплаты лишь играть.

    но вот барсе он не нужен точно, могут также в какую-нибудь сделку включить.

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  2. firmino9 19.07.2020 11:03 # firmino9
    как низко пал коут

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  3. alexomck 19.07.2020 10:54 # alexomck
    только зачем Гендузи Барсе.

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  4. mixmaster 19.07.2020 10:50 # mixmaster
    Ну и зачем возрастной игрок с большой зп? Лучше бы на Ауара какого поменяли

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  5. gormartin 19.07.2020 10:33 # gormartin
    Коут стал такой же шлюхой как и scholes22

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  6. liverpool1892est 19.07.2020 10:17 # liverpool1892est
    Белый Балотелли...такой же тупица со скверным характером

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