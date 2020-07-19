"Шеффилд Юнайтед" надеется продлить аренду Хендерсона на сезон 2020/21

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что его клуб все еще надеется продлить аренду голкипера Дина Хендерсона, принадлежащего "Манчестер Юнайтед", на следующий сезон.

Сейчас Хендерсон завершает свой второй сезон подряд в Шеффилде. Из молодого игрока, который отправился за практикой в Чемпионшип, Дин вырос в одного из лучших голкиперов Премьер-Лиги, стал вызываться в сборную Англии, и люди всерьез рассуждают о нем, как о возможном сменщике Давида Де Хеа в качестве первого номера МЮ.



Тем не менее, Уайлдер все еще надеется сохранить 23-летнего Хендерсона, несмотря на подписанного на днях экс-голкипера "Рейнджерс" Уэса Фодерингама.



"Дин и "Манчестер Юнайтед" знают нашу точку зрения. Мы уже начали разговаривать с игроком и его клубом".



"Решение за ними, решение за парнем. Мы бы хотели продлить его пребывание здесь еще на сезон, и когда мы узнаем, что они решат, я дам вам знать".



"Уэс был доступен, а мы нуждались в усилении этой позиции, на которой ожидаем пары перестановок. Он был доступен свободным агентом, и мы заключили с ним трехлетний контракт", — цитирует Уайлдера The Independent.