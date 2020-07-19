Защитник "Арсенала" Давид Луис ответил своим критикам после победы 2:0 над "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.

Луис стал настоящим антигероем матча между "Сити" и "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги в прошлом месяце. Тогда Давид оказался под шквалом критики, а фанаты яростно требовали изгнать экс-игрока "Челси" из клуба.



Однако Луис остался, заключил новый контракт, поработал над собой и накануне сделал большой вклад в достижение "канонирами" финала Кубка Англии. После матча на "Уэмбли" 33-летний бразилец прокомментировал свое преображение.



"Меня много критиковали, и это не секрет. Это часть футбола, и за свою карьеру я понял, что футбол — это выживание. Каждый день ты сражаешься за свою команду, а другие люди поддерживают другие команды".



"Главное — выжить, и именно это я сделал. Я упорно работал каждый день над своими ошибками. Я признал свою вину, потому что я достаточно зрел, чтобы понимать это. Я смиренно принялся больше работать на команду".



"В этом сезоне у нас будет финал. Мы постараемся принести трофей этому клубу, потому что наш клуб заслуживает снова блистать", — сообщил Луис BT Sport.