Гвардиола: "Мы знали, как сыграет "Арсенал", но оказались не готовы"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда знала наперед игровой план "Арсенала", но все равно оказалась не готова.

Поражение 2:0 на "Уэмбли" от "Арсенала" в субботу вечером прервало продолжительную беспроигрышную серию "Сити" во внутренних кубковых соревнованиях, которая брала начало еще в феврале 2018.



Обиднее всего для Гвардиолы даже не поражение, а то, что его команда не отнеслась должным образом к столь важному матчу.



"Мы не показали хорошей игры. Я сожалею лишь об одной вещи — не о том, что мы проиграли, потому что такое случается, а о том, что в первом тайме мы не играли так, как во втором. Мы не показали хорошей игры в день, когда это требовалось".



"Мы начали матч на низких оборотах. Совсем не так, как ты должны играть. Эти игроки много раз показывали, что они готовы для правильных моментов, но в первом тайме мы не были готовы".



"Я знал, что они сыграют с пятью защитниками и высоким прессингом. Они хорошо оборонялись. Так было и против "Ливерпуля", поэтому мы знали это. Однако мы не показали хорошей игры. Мы должны были сыграть хорошо, чтобы пройти дальше", — сообщил Гвардиола BT Sport.