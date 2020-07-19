Артета надеется, что выход в финал Кубка Англии убедит Обамеянга остаться

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что выход в финал Кубка Англии приблизит нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга к новому контракту.

В субботу вечером "канониры" отпраздновали победу 2:0 над "Манчестер Сити" благодаря дублю Обамеянга, который уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту.

Ранее Артета неоднократно говорил, как сильно он хочет сохранить Пьер-Эмерика, и победа на "Уэмбли" видится ему важным фактором для будущего 31-летнего габонца.

"По его виду и по нашим разговорам с ним не кажется, что он сомневается. Думаю, он будет более позитивно настроен, если сможет увидеть, что мы на правильно пути. Надеюсь, эта победа поможет ему еще больше убедиться, что мы движемся в правильном направлении", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2020 06:00

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  1. ataman 19.07.2020 06:48 # ataman
    По моему наоборот он себе сейчас ценник набил и постарается сбежать )))

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  2. drogba11cool 19.07.2020 06:26 # drogba11cool
    Наивный такой

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