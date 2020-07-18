Дубль Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Кубка Англии

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" стал первым финалистом Кубка Англии, одержав победу 2:0 над "Манчестер Сити" благодаря дублю своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Относительно победы 2:1 над "Ливерпулем" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков, оказав доверие Шкодрану Мустафи, Эктору Беллерину, Дани Себальосу, Эйнсли Мэйтланд-Найлсу и Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Пять перестановок сделал и Хосеп Гвардиола по сравнению с трудовой победой 2:1 над "Борнмутом". Свой шанс на сей раз получили Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг.

Матч на "Уэмбли" начался с того, что "Арсенал" оказался напрочь лишен с мяча. Не сказать, что давление "Сити" было огромным, однако на девятой минуте в штрафной "канониров" случился настоящий хаос. Мустафи, получив снаряд от своего голкипера, решил заложить финт, но ошибся и сделал подарок Стерлингу, который этого явно не ожидал и свой момент загубил.

"Арсенал" дал понять, что делает ставку на контратаки, и на 16-й минуте у Давида Луиса неожиданно прошла сильная продольная передача по центру на Пьер-Эмерика Обамеянга, и тот выскочил один на один, но Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и отразил удар.

Спустя три минуты Обамеянг вновь оказался на ударной позиции. Николя Пепе с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, где Пьер-Эмерик, несмотря на острый угол, ногой в касание переправил мяч в ворота — 1:0.

"Горожане" оказались не готовы к такому развитию событий, их игра разладилась. "Арсенал", делавший ставку на быстрые выпады, смотрелся гораздо предпочтительнее.

До перерыва "канониры" имели еще несколько моментов. В одном из них Эдерсон едва не совершил привоз, но позже исправился. Например, на 40-й минуте голкипер "Сити" отразил удар головой Мустафи под перекладину.

В перерыве Хосеп Гвардиола привел в чувство свою команду, и та бросилась отыгрываться. Хороший момент имел Рахим Стерлинг, пробивая в касание из пределов штрафной, но мимо. А на 54-й минуте "горожане" нанесли свой первый удар в створ, однако Эмилиано Мартинес выловил мяч в нижнем углу после выстрела Махреза.

Когда давление "Сити" стало зашкаливать, "Арсенал" взял и провел результативную контратаку. Киран Тирни великолепным пасом по левому флангу отправил вперед Обамеянга, который ворвался в штрафную и пробил низом — 2:0.

Второй пропущенный гол подкосил "горожан". Конечно, они не перестали атаковать, но делали это без прежней агрессии. "Канониры" выстояли без особых проблем, позволив своему сопернику только раз пробить в створ за весь матч.

"Арсенал" сполна реабилитировался за поражение на "Этихад" в прошлом месяце подтвердив гипотезу о прогрессе команды при Артете. "Сити", как кажется, просто не хватило настроя — "горожане" были в игре отрезками. Сегодня ученик превзошел своего учителя.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 2:0 (1:0)

Голы: Обамеянг 19, 71.

"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Холдинг 87), Луис, Тирни, Беллерин, Себальос (Колашинац 88), Джака, Мэйтланд-Найлс, Пепе (Уиллок 72), Лакасетт (Торрейра 78), Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Гюндоган (Родри 66), Давид Сильва (Фернандиньо 87), Махрез (Фоден 66), Жезус, Стерлинг.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 23:45

Количество просмотров Просмотров: 3011

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Последние комментарии:




  1. lucky 19.07.2020 00:48 # lucky
    - кубок, так что у нас следующее , а Реал. Надеюсь нефтяники останутся пустыми в этом сезоне. Зазвездились.

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  2. chronicle 19.07.2020 00:46 # chronicle
    Арсенал менее чем за неделю нагнул две лучшие тимы Англии. Просто У уровень.
    Жду возвращения этих топарей в элиту, а Щельс нахуй скинуть в Шип.

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  3. iiroquez 19.07.2020 00:36 # iiroquez
    Доставайте страпоны

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  4. royal-arsenal 19.07.2020 00:35 # royal-arsenal
    Артета молорик
    Обамеянгу новый контракт
    А Пеп в интервью перед матчем расхваливал Луиза, походу тот почитал это интервью и набрался дополнительной уверенности

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  5. yamateh 19.07.2020 00:25 # yamateh
    в турнире остались три бестрофейника, вот борьба то будет

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  6. hammersmith 19.07.2020 00:24 # hammersmith
    Гей гаи - скам. Норм финал кубка Аналглии.

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  7. cruise877 19.07.2020 00:22 # cruise877
    чего бля все разорались. ?!
    Ну ясен же пень что сливак и договрреяк для буков.
    футбола давно уже нет . продажные все. имеют значения только бабосы

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  8. yamateh 19.07.2020 00:21 # yamateh
    Неожиданно конечно, но молодцы Артета и ко.
    Челси давненько КА не выигрывали, пора!

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  9. v-0987654321 19.07.2020 00:19 # v-0987654321
    Пушкари поздравляю отличная игра

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  10. kanoniru-poker 19.07.2020 00:16 # kanoniru-poker
    И только щель88 с полным ртом желтенькой сидит с выпученными глазами и молчит. В отличии от остальных кто сегодня обсирал Арсенал он единственный у кого не хватило духа поздравить канониров с победой чисто по-мужски. В этом и разница между людьми и животными.

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  11. irbis85 19.07.2020 00:12 # irbis85
    сутулый и рыжий призадумались после сегодняшней игры...

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  12. mc-od 19.07.2020 00:09 # mc-od
    18.07.2020 16:40 # удалить
    mc-od

    Чую, Артета, порывшись в конспектах "лысого шорлотана", сегодня упрется, но должны проходить. Ждем очередной хэт-трик от Фунтика. Хотя исход с перевесом в один гол вполне вероятен, скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/79738/?c=1

    Как я и предсказывал, все по конспектам Пепки.)) Сегодня абсолютно по делу проиграли. Ну да ладно, хорошая встряска сейчас как раз не помешает. Впереди еще в ЛЧ катать, плюс дополнительное подстегивание потенциальных мер на усиление в ТО. Артету и пуканиров с победкой.

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  13. toha-bludsikir 19.07.2020 00:07 # toha-bludsikir
    Мои поздравления Арсеналу. Были лучшими сегодня.

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  14. krutoykanonir 19.07.2020 00:05 # krutoykanonir
    Луис приятно удивил, Тирни и Мартинес который матч играют отлично. Всех с победой! Есть шанс сгладить неудачный сезон.

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  15. bes-ter 19.07.2020 00:00 # bes-ter
    Молодцы Арсенал, с победой болельщиков

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  16. grummer 18.07.2020 23:58 # grummer
    как оказалось, все это время пеп был ассистентом артеты

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  17. superperez101 18.07.2020 23:57 # superperez101
    на самом деле сейчас на фапле гэгэшек прибавится
    две подряд победы над топами - такого очень давно у них не было

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  18. sir-alexferguson 18.07.2020 23:56 # sir-alexferguson
    ай да пепка ай да физрук

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  19. denkik 18.07.2020 23:55 # denkik
    Отличный матч! Всех болельщиков Арсенала с победой! Мы продолжаем верить в команду и она принесла нам приятные бонусы в концовке сезона. Выиграли подряд первую и вторую команды лиги. Будет что вспомнить :). Хотя и обольщаться не стоит в ряде моментов команда лидерам еще проигрывает. Но прогресс есть, особенно в обороне.

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  20. redman31 18.07.2020 23:54 # redman31
    Шити теперь официально не короли, а евнухи

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