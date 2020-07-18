Дубль Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Кубка Англии
"Арсенал" стал первым финалистом Кубка Англии, одержав победу 2:0 над "Манчестер Сити" благодаря дублю своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.
Относительно победы 2:1 над "Ливерпулем" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков, оказав доверие Шкодрану Мустафи, Эктору Беллерину, Дани Себальосу, Эйнсли Мэйтланд-Найлсу и Пьер-Эмерику Обамеянгу.
Пять перестановок сделал и Хосеп Гвардиола по сравнению с трудовой победой 2:1 над "Борнмутом". Свой шанс на сей раз получили Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг.
Матч на "Уэмбли" начался с того, что "Арсенал" оказался напрочь лишен с мяча. Не сказать, что давление "Сити" было огромным, однако на девятой минуте в штрафной "канониров" случился настоящий хаос. Мустафи, получив снаряд от своего голкипера, решил заложить финт, но ошибся и сделал подарок Стерлингу, который этого явно не ожидал и свой момент загубил.
"Арсенал" дал понять, что делает ставку на контратаки, и на 16-й минуте у Давида Луиса неожиданно прошла сильная продольная передача по центру на Пьер-Эмерика Обамеянга, и тот выскочил один на один, но Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и отразил удар.
Спустя три минуты Обамеянг вновь оказался на ударной позиции. Николя Пепе с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, где Пьер-Эмерик, несмотря на острый угол, ногой в касание переправил мяч в ворота — 1:0.
"Горожане" оказались не готовы к такому развитию событий, их игра разладилась. "Арсенал", делавший ставку на быстрые выпады, смотрелся гораздо предпочтительнее.
До перерыва "канониры" имели еще несколько моментов. В одном из них Эдерсон едва не совершил привоз, но позже исправился. Например, на 40-й минуте голкипер "Сити" отразил удар головой Мустафи под перекладину.
В перерыве Хосеп Гвардиола привел в чувство свою команду, и та бросилась отыгрываться. Хороший момент имел Рахим Стерлинг, пробивая в касание из пределов штрафной, но мимо. А на 54-й минуте "горожане" нанесли свой первый удар в створ, однако Эмилиано Мартинес выловил мяч в нижнем углу после выстрела Махреза.
Когда давление "Сити" стало зашкаливать, "Арсенал" взял и провел результативную контратаку. Киран Тирни великолепным пасом по левому флангу отправил вперед Обамеянга, который ворвался в штрафную и пробил низом — 2:0.
Второй пропущенный гол подкосил "горожан". Конечно, они не перестали атаковать, но делали это без прежней агрессии. "Канониры" выстояли без особых проблем, позволив своему сопернику только раз пробить в створ за весь матч.
"Арсенал" сполна реабилитировался за поражение на "Этихад" в прошлом месяце подтвердив гипотезу о прогрессе команды при Артете. "Сити", как кажется, просто не хватило настроя — "горожане" были в игре отрезками. Сегодня ученик превзошел своего учителя.
"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 2:0 (1:0)
Голы: Обамеянг 19, 71.
"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Холдинг 87), Луис, Тирни, Беллерин, Себальос (Колашинац 88), Джака, Мэйтланд-Найлс, Пепе (Уиллок 72), Лакасетт (Торрейра 78), Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Гюндоган (Родри 66), Давид Сильва (Фернандиньо 87), Махрез (Фоден 66), Жезус, Стерлинг.
18.07.2020 23:45
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Последние комментарии:
- кубок, так что у нас следующее , а Реал. Надеюсь нефтяники останутся пустыми в этом сезоне. Зазвездились.
(ответить)
Арсенал менее чем за неделю нагнул две лучшие тимы Англии. Просто У уровень.
Жду возвращения этих топарей в элиту, а Щельс нахуй скинуть в Шип.
(ответить)
Доставайте страпоны
(ответить)
Артета молорик
Обамеянгу новый контракт
А Пеп в интервью перед матчем расхваливал Луиза, походу тот почитал это интервью и набрался дополнительной уверенности
(ответить)
в турнире остались три бестрофейника, вот борьба то будет
(ответить)
Гей гаи - скам. Норм финал кубка Аналглии.
(ответить)
чего бля все разорались. ?!
Ну ясен же пень что сливак и договрреяк для буков.
футбола давно уже нет . продажные все. имеют значения только бабосы
(ответить)
Неожиданно конечно, но молодцы Артета и ко.
Челси давненько КА не выигрывали, пора!
(ответить)
Пушкари поздравляю отличная игра
(ответить)
И только щель88 с полным ртом желтенькой сидит с выпученными глазами и молчит. В отличии от остальных кто сегодня обсирал Арсенал он единственный у кого не хватило духа поздравить канониров с победой чисто по-мужски. В этом и разница между людьми и животными.
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сутулый и рыжий призадумались после сегодняшней игры...
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18.07.2020 16:40 # удалить
mc-od
Чую, Артета, порывшись в конспектах "лысого шорлотана", сегодня упрется, но должны проходить. Ждем очередной хэт-трик от Фунтика. Хотя исход с перевесом в один гол вполне вероятен, скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/79738/?c=1
Как я и предсказывал, все по конспектам Пепки.)) Сегодня абсолютно по делу проиграли. Ну да ладно, хорошая встряска сейчас как раз не помешает. Впереди еще в ЛЧ катать, плюс дополнительное подстегивание потенциальных мер на усиление в ТО. Артету и пуканиров с победкой.
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Мои поздравления Арсеналу. Были лучшими сегодня.
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Луис приятно удивил, Тирни и Мартинес который матч играют отлично. Всех с победой! Есть шанс сгладить неудачный сезон.
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Молодцы Арсенал, с победой болельщиков
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как оказалось, все это время пеп был ассистентом артеты
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на самом деле сейчас на фапле гэгэшек прибавится
две подряд победы над топами - такого очень давно у них не было
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ай да пепка ай да физрук
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Отличный матч! Всех болельщиков Арсенала с победой! Мы продолжаем верить в команду и она принесла нам приятные бонусы в концовке сезона. Выиграли подряд первую и вторую команды лиги. Будет что вспомнить :). Хотя и обольщаться не стоит в ряде моментов команда лидерам еще проигрывает. Но прогресс есть, особенно в обороне.
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Шити теперь официально не короли, а евнухи
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