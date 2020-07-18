Дубль Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Кубка Англии

"Арсенал" стал первым финалистом Кубка Англии, одержав победу 2:0 над "Манчестер Сити" благодаря дублю своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Относительно победы 2:1 над "Ливерпулем" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков, оказав доверие Шкодрану Мустафи, Эктору Беллерину, Дани Себальосу, Эйнсли Мэйтланд-Найлсу и Пьер-Эмерику Обамеянгу.



Пять перестановок сделал и Хосеп Гвардиола по сравнению с трудовой победой 2:1 над "Борнмутом". Свой шанс на сей раз получили Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг.



Матч на "Уэмбли" начался с того, что "Арсенал" оказался напрочь лишен с мяча. Не сказать, что давление "Сити" было огромным, однако на девятой минуте в штрафной "канониров" случился настоящий хаос. Мустафи, получив снаряд от своего голкипера, решил заложить финт, но ошибся и сделал подарок Стерлингу, который этого явно не ожидал и свой момент загубил.



"Арсенал" дал понять, что делает ставку на контратаки, и на 16-й минуте у Давида Луиса неожиданно прошла сильная продольная передача по центру на Пьер-Эмерика Обамеянга, и тот выскочил один на один, но Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и отразил удар.



Спустя три минуты Обамеянг вновь оказался на ударной позиции. Николя Пепе с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, где Пьер-Эмерик, несмотря на острый угол, ногой в касание переправил мяч в ворота — 1:0.



"Горожане" оказались не готовы к такому развитию событий, их игра разладилась. "Арсенал", делавший ставку на быстрые выпады, смотрелся гораздо предпочтительнее.



До перерыва "канониры" имели еще несколько моментов. В одном из них Эдерсон едва не совершил привоз, но позже исправился. Например, на 40-й минуте голкипер "Сити" отразил удар головой Мустафи под перекладину.



В перерыве Хосеп Гвардиола привел в чувство свою команду, и та бросилась отыгрываться. Хороший момент имел Рахим Стерлинг, пробивая в касание из пределов штрафной, но мимо. А на 54-й минуте "горожане" нанесли свой первый удар в створ, однако Эмилиано Мартинес выловил мяч в нижнем углу после выстрела Махреза.



Когда давление "Сити" стало зашкаливать, "Арсенал" взял и провел результативную контратаку. Киран Тирни великолепным пасом по левому флангу отправил вперед Обамеянга, который ворвался в штрафную и пробил низом — 2:0.



Второй пропущенный гол подкосил "горожан". Конечно, они не перестали атаковать, но делали это без прежней агрессии. "Канониры" выстояли без особых проблем, позволив своему сопернику только раз пробить в створ за весь матч.



"Арсенал" сполна реабилитировался за поражение на "Этихад" в прошлом месяце подтвердив гипотезу о прогрессе команды при Артете. "Сити", как кажется, просто не хватило настроя — "горожане" были в игре отрезками. Сегодня ученик превзошел своего учителя.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 2:0 (1:0)



Голы: Обамеянг 19, 71.



"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Холдинг 87), Луис, Тирни, Беллерин, Себальос (Колашинац 88), Джака, Мэйтланд-Найлс, Пепе (Уиллок 72), Лакасетт (Торрейра 78), Обамеянг.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Лапорт, Менди, Гюндоган (Родри 66), Давид Сильва (Фернандиньо 87), Махрез (Фоден 66), Жезус, Стерлинг.