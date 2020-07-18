Санчо: "Давайте подождем и посмотрим"
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо призвал "подождать и посмотреть", как сложится его будущее.
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал серьезной помехой к переходу Санчо в "Манчестер Юнайтед", который избрал Джейдона своей целью номер один на летнее трансферное окно.
В последние недели насчет Санчо появляются противоречивые слухи. Например, сегодня утром издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что "Юнайтед" и "Боруссия" близки к заключению сделки стоимостью около 100 миллионов фунтов.
Как бы то ни было, сам 20-летний англичанин явно не уверен, где будет выступать в следующем сезоне, предпочитая подождать, как разрешится его ситуация.
"Каковы мои планы на лето? Я не знаю, что ответить на это. Сложно сказать. Ведь мы говорим о будущем. Никогда не знаешь, что может произойти, поэтому давайте подождем и посмотрим", — сообщил Санчо журналу World Soccer.
18.07.2020 23:00
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