Виллиан требует от "Челси" контракт на три года

Виллиан Вингер Виллиан пообещал, что "уже завтра" подпишет новый контракт с "Челси", если получит соглашение на три года.

После семи продуктивных лет в клубе Виллиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, потому что переговоры о новой сделке находятся в тупике.

"Челси" не горит желанием отступать от своей политики в отношении возрастных игроков, а 31-летнему Виллиану мало контракта до 2022 года.

"Ходят слухи о нескольких командах, которые могут быть заинтересованы. Пока что я не получал конкретных предложений, но слухи есть всегда".

"Я в ожидании. Мой агент мне ничего не сообщал. Я жду его звонка".

"Ревнует ли "Челси" из-за интереса других команд? Нет, пока что нет. "Челси" не ревнует. Они ничего не говорили. По крайней мере, они не показывали ревности. Они готовы отпустить меня!"

"Просто шучу. Я уже провел разговор с клубом несколько месяцев назад, до остановки сезона".

"Челси" предложил мне только два года, а я попросил о трех. Моя цель — заключить следующий контракт на три года. Поэтому пока у меня нет договоренности с "Челси".

"Три года по контракту — это то, что я попросил у клуба. Если вы дадите их мне, я возьму ручку и уже завтра подпишу контракт", — цитирует Виллиана Goal.


Метки Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 22:00

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  1. yamateh 18.07.2020 23:06 # yamateh
    слить ветерана однозначно

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  2. mu-king 18.07.2020 22:51 # mu-king
    В таких ситуациях обычно ПСЖ спасает

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  3. farot 18.07.2020 22:38 # farot
    нахуй пусть идет

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  4. xah 18.07.2020 22:37 # xah
    Максимум полтора

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