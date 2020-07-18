Виллиан требует от "Челси" контракт на три года

Вингер Виллиан пообещал, что "уже завтра" подпишет новый контракт с "Челси", если получит соглашение на три года.

После семи продуктивных лет в клубе Виллиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом, потому что переговоры о новой сделке находятся в тупике.



"Челси" не горит желанием отступать от своей политики в отношении возрастных игроков, а 31-летнему Виллиану мало контракта до 2022 года.



"Ходят слухи о нескольких командах, которые могут быть заинтересованы. Пока что я не получал конкретных предложений, но слухи есть всегда".



"Я в ожидании. Мой агент мне ничего не сообщал. Я жду его звонка".



"Ревнует ли "Челси" из-за интереса других команд? Нет, пока что нет. "Челси" не ревнует. Они ничего не говорили. По крайней мере, они не показывали ревности. Они готовы отпустить меня!"



"Просто шучу. Я уже провел разговор с клубом несколько месяцев назад, до остановки сезона".



"Челси" предложил мне только два года, а я попросил о трех. Моя цель — заключить следующий контракт на три года. Поэтому пока у меня нет договоренности с "Челси".



"Три года по контракту — это то, что я попросил у клуба. Если вы дадите их мне, я возьму ручку и уже завтра подпишу контракт", — цитирует Виллиана Goal.