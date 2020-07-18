Моуриньо готов быть реалистом на трансферном рынке

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он реалистичен относительно трансферных возможностей своего клуба.

"Тоттенхэм" уже не имеет шансов пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а если прибавить сюда экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, становится понятно, что бюджет Моуриньо на лето будет крайне ограничен.



Впрочем, Жозе и не питал иллюзий по этому поводу. Жозе надеется, что "шпоры" проявят изобретательность при работе на трансферном рынке.



"Еще до подписания своего контракта знал, что из себя представляет "Тоттенхэм". Я встречался с различными людьми из клуба. Думаю, в то время мы были в 10-15 очках от зоны Лиги Чемпионов, поэтому я ничем не удивлен".



"Нам нужно быть реалистами. Я знаю, где находятся лучшие игроки в мире, и если бы мы с вами налили по чашечке кофе, я бы мог составить вам шорт-лист лучших игроков в мире по позициям".



"Важнее всего — быть реалистами и анализировать трансферные возможности. Нужно смотреть, какие клубы готовы продавать, искать игроков с истекающими контрактами. Клубу нужно проявить изобретательность".



"Я четко знаю, что нам нужно и что нам нравится. Я умею быть реалистом. Клуб знаем меня лучше, чем прежде. Только мистер Леви может это сказать, но я думаю, со многой очень легко работать".



"Я открыт к вариантам, и я прагматичен. Мне нравится составлять отчеты для клуба, планировать будущее, поэтому все мои мысли записаны. Со мной довольно легко работать".



"Думаю, у нас все нормально, потому что мы с клубом понимаем друг друга", — цитирует Моуриньо Goal.