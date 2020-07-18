Адамс призвал Артету реабилитировать Озила

Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс призвал главного тренера "канониров" Микеля Артету восстановить полузащитника Месута Озила в составе команды.

После возобновления сезона Озил внезапно угодил в опалу к Артете, не сыграв ни минуты. Однако Адамс недоволен тем, что Микель игнорирует такого классного игрока, который вдобавок получает огромную зарплату.



"Озил относится к тому типу игроков, которые могут определить твою судьбу как тренера тем или иным образом".



"Если ты не добиваешься хороших результатов и не используешь такого игрока, каждый будет указывать на это пальцем. Если ты добиваешься результатов, люди скажут: "Избавься от него, клуб не нуждается в нем".



"Он обладает талантом. Этот парень может добывать победы. Он слегка похож на Денниса Бергкампа, он чемпион Мира и может обострять игру".



"Будь я тренером, я бы использовал его в матчах и обеспечил бы ему поддержку со стороны партнеров по команде".



"В этом и заключается работа тренера — заставить своих игроков показывать лучший футбол, а не говорить: "Ты плохой, ты мне не нужен".



"Руководство должно сказать ему: "Вот твои игроки, иди и работай с ними". Ему платят такие большие деньги", — сообщил Адамс talkSPOT.