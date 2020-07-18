"Лидс" подтвержден победителем Чемпионшипа

Марсело Бьелса "Лидс" был подтвержден в качестве победителя Чемпионшипа после осечки "Брентфорда".

Напомним, накануне "Лидс" гарантировал себе одну из двух прямых путевок в Премьер-Лигу после того, как идущий вторым "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду" (2:1).

Расположившийся на третьей позиции "Брентфорд" сохранял математические шансы опередить "белых", но сегодня таковых лишился, уступив 1:0 "Стоуку".

Таким образом, за два матча до финиша клуб с "Элланд Роуд" гарантировал себе первую позицию. Чтобы удержаться на второй строчке, "Вест Бромвичу", имеющему одно очко преимущества над "Брентфордом", нужно побеждать дома КПР в следующую среду.

Сегодня из Лидса пришла еще одна новость. В честь главного тренера "белых" Марсело Бьелсы, вернувшего клуб в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия, была названа улица в центре города.

Улица имени Марсело Бьелсы


Метки Бьелса, Лидс, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 18:00

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  1. lahmatyj 18.07.2020 18:15 # lahmatyj
    если не усилятся, то съебут обратно в шип.

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  2. sterlyad 18.07.2020 18:07 # sterlyad
    Бьелса объелся.

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  3. mancunia-planet 18.07.2020 18:06 # mancunia-planet
    Их уровень

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