"Лидс" подтвержден победителем Чемпионшипа
"Лидс" был подтвержден в качестве победителя Чемпионшипа после осечки "Брентфорда".
Напомним, накануне "Лидс" гарантировал себе одну из двух прямых путевок в Премьер-Лигу после того, как идущий вторым "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду" (2:1).
Расположившийся на третьей позиции "Брентфорд" сохранял математические шансы опередить "белых", но сегодня таковых лишился, уступив 1:0 "Стоуку".
Таким образом, за два матча до финиша клуб с "Элланд Роуд" гарантировал себе первую позицию. Чтобы удержаться на второй строчке, "Вест Бромвичу", имеющему одно очко преимущества над "Брентфордом", нужно побеждать дома КПР в следующую среду.
Сегодня из Лидса пришла еще одна новость. В честь главного тренера "белых" Марсело Бьелсы, вернувшего клуб в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия, была названа улица в центре города.
18.07.2020 18:00
Просмотров: 556
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
если не усилятся, то съебут обратно в шип.
(ответить)
Бьелса объелся.
(ответить)
Их уровень
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий