"Лидс" подтвержден победителем Чемпионшипа

"Лидс" был подтвержден в качестве победителя Чемпионшипа после осечки "Брентфорда".

Напомним, накануне "Лидс" гарантировал себе одну из двух прямых путевок в Премьер-Лигу после того, как идущий вторым "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду" (2:1).



Расположившийся на третьей позиции "Брентфорд" сохранял математические шансы опередить "белых", но сегодня таковых лишился, уступив 1:0 "Стоуку".



Таким образом, за два матча до финиша клуб с "Элланд Роуд" гарантировал себе первую позицию. Чтобы удержаться на второй строчке, "Вест Бромвичу", имеющему одно очко преимущества над "Брентфордом", нужно побеждать дома КПР в следующую среду.



Сегодня из Лидса пришла еще одна новость. В честь главного тренера "белых" Марсело Бьелсы, вернувшего клуб в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия, была названа улица в центре города.



