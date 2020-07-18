Гвардиола: "Смеюсь над экспертами, которые критикуют Луиса"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ему становится смешно, когда критикуют игру защитника "Арсенала" Давида Луиса.

Стоит признать, что Луис очень эффектно вернулся после коронавирусной паузы. Вынужденно вступив в игру в матче Премьер-Лиги против "Сити" в июне, Давид сделал голевую передачу на соперника, затем стал виновником назначения пенальти и получил красную карточку.



В тот момент многие предположили, что карьера Давида в "Арсенале" может быть окончена, однако спустя считанные дни 33-летний бразилец продлил свой контракт до 2021 года.



Гвардиола совершенно не удивлен тем, что его бывший ассистент Микель Артета, ныне тренирующий "канониров", решил сохранить ветерана, сыгравшего каждую минуту пяти последних матчей команды.



"Я испытываю невероятное уважение к Давиду Луису и к тому, чего он добился в своей карьере. Он исключительный игрок, и у него невероятный характер".



"Я громко смеюсь, когда слышу экспертов. Многие из них сами были защитниками, и они так говорят, словно не совершили ни единой ошибки в свей карьере, хотя играли 15 или 20 лет".



"Мне нравится, что Луис продолжает играть в футбол, и я уверен, он сделает еще много хорошего. Будут и ошибки — просто потому, что это часть игры. Однако он делает это с достоинством. Я очень его уважаю за это", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.