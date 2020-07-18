"Юнайтед" получил больше всех выгоды от VAR в Премьер-Лиге
Болельщиков нередко принято называть 12-м игроком в футболе, однако в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" появился 13-й игрок, и это система VAR.
В минувший четверг "красные дьяволы" одержали победу 0:2 над "Кристал Пэлас", и этот матч был отмечен тем, что система VAR не обнаружила фол, когда Виктор Линделеф сбил в своей штрафной Уилфрида Заху, но при этом увидела офсайд у Джордана Айю, когда тот поражал ворота Давида Де Хеа.
Таким образом, как сообщает The Sun, всего система видеопомощи рефери отменила уже семь голов в ворота "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и по этому показателю "дьяволам" нет равных.
Единственный раз VAR отвернулась от "Юнайтед", если говорить о результативных решениях, в матче против "Борнмута" в начале июля, отменив гол Маркуса Рэшфорда. Правда, тогда счет уже был 5:2 в пользу "дьяволов", а играть оставалось 25 минут.
Кроме того, при помощи VAR — как, например, в матче с "Астон Виллой", когда Премьер-Лига затем подтвердила, что решение видеоассистента была ошибочным — "Юнайтед" заработал 13 пенальти в нынешнем сезоне, и по этому показателю "дьяволы" тоже являются абсолютными лидерами дивизиона.
Если в двух оставшихся матчах "Юнайтед" заработает хотя бы еще один пенальти, то установит новый рекорд Премьер-Лиги всех времен по количеству 11-метровых за сезон.
18.07.2020 16:00
Просмотров: 1326
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Без ВАР судьи были за МЮ
(ответить)
а че не сказали какой клуб больше всего пострадал от неверных решений ВАРа??? Кто бы вы думали??? Конечно же Арсенал!!! Если бы не эти ошибки, Арсенал был бы сейчас на честном 3 месте, причем вне досягаемости!!!
(ответить)
Норм тут всякая педарасня горит
(ответить)
Потому что это истинные короли, играющие по правилам футбола. ВАР пришел и все расставил на свои места.
Жулики сосут, а красные черти возвращаются на трон.
(ответить)
Судьи,вар, всё за манчестерскую помойку!позорище!но тут я думаю никто не удивился
(ответить)
кто-то вообще удивлен? я нет
скамчестер юнайтед
(ответить)
оно и понятно было. скамы честно не умеют играть, судьи так и тащят их.
(ответить)
даже цифры не убеждают оголтелых фанатиков
хоть ссы в глаза - все божья роса
(ответить)
если кому-то ВАР дал меньше пенальти значит так не было нарушений и если кому-то не отменяли голы значит они были забиты без нарушений, что за пиздец вы публикуете? какой-то ебаный неадекват пизданул что МЮ везет больше, и пошло обсуждение
(ответить)
завтра за пенсов. португальские актрисы инстаграмные негры копченый викинг и вар - позор футбола
(ответить)
просто гребаная помойка. позор футбола.
ловите открытую ненависть от всех любителей настоящего футбола
(ответить)
только непонятно, что плохого в том, что отменили гол забитый с нарушением? или поставили пенальти когда было нарушение?
(ответить)
и только 5ое место - достойно!
(ответить)
Повторюсь, все это заговор против Челси. Бедные жалкие пенсы
(ответить)
пиздеж и провокация, все мы знаем кому в этом сезоне подсуживал вар
(ответить)
Мю это масоны, а не какай та грязь тз под ногтей.
(ответить)
Сейчас набегут манки и станут кукарекать...3...2...1...
(ответить)
Миджайло, наконец, вытащил хуй изо рта, разбавленный желтенькой, и добавил что-то годное.
(ответить)
Манки поплыли :D
(ответить)
А Михаил решил ещё корма добавить для пенсов-истеричек. Первая погорела уже
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий