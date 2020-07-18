"Юнайтед" получил больше всех выгоды от VAR в Премьер-Лиге

Падение Уилфрида Захи Болельщиков нередко принято называть 12-м игроком в футболе, однако в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" появился 13-й игрок, и это система VAR.

В минувший четверг "красные дьяволы" одержали победу 0:2 над "Кристал Пэлас", и этот матч был отмечен тем, что система VAR не обнаружила фол, когда Виктор Линделеф сбил в своей штрафной Уилфрида Заху, но при этом увидела офсайд у Джордана Айю, когда тот поражал ворота Давида Де Хеа.

Таким образом, как сообщает The Sun, всего система видеопомощи рефери отменила уже семь голов в ворота "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и по этому показателю "дьяволам" нет равных.

Единственный раз VAR отвернулась от "Юнайтед", если говорить о результативных решениях, в матче против "Борнмута" в начале июля, отменив гол Маркуса Рэшфорда. Правда, тогда счет уже был 5:2 в пользу "дьяволов", а играть оставалось 25 минут.

Кроме того, при помощи VAR — как, например, в матче с "Астон Виллой", когда Премьер-Лига затем подтвердила, что решение видеоассистента была ошибочным — "Юнайтед" заработал 13 пенальти в нынешнем сезоне, и по этому показателю "дьяволы" тоже являются абсолютными лидерами дивизиона.

Если в двух оставшихся матчах "Юнайтед" заработает хотя бы еще один пенальти, то установит новый рекорд Премьер-Лиги всех времен по количеству 11-метровых за сезон.


Метки VAR, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. dkas6242 18.07.2020 17:02 # dkas6242
    Без ВАР судьи были за МЮ

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  2. irbis85 18.07.2020 16:45 # irbis85
    а че не сказали какой клуб больше всего пострадал от неверных решений ВАРа??? Кто бы вы думали??? Конечно же Арсенал!!! Если бы не эти ошибки, Арсенал был бы сейчас на честном 3 месте, причем вне досягаемости!!!

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  3. mancunia-planet 18.07.2020 16:43 # mancunia-planet
    Норм тут всякая педарасня горит

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  4. kagawa 18.07.2020 16:43 # kagawa
    Потому что это истинные короли, играющие по правилам футбола. ВАР пришел и все расставил на свои места.

    Жулики сосут, а красные черти возвращаются на трон.

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  5. liverbro 18.07.2020 16:43 # liverbro
    Судьи,вар, всё за манчестерскую помойку!позорище!но тут я думаю никто не удивился

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  6. funkyfresh 18.07.2020 16:39 # funkyfresh
    кто-то вообще удивлен? я нет
    скамчестер юнайтед

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  7. bahosh 18.07.2020 16:38 # bahosh
    оно и понятно было. скамы честно не умеют играть, судьи так и тащят их.

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  8. superperez101 18.07.2020 16:37 # superperez101
    даже цифры не убеждают оголтелых фанатиков
    хоть ссы в глаза - все божья роса

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  9. moroy13 18.07.2020 16:33 # moroy13
    если кому-то ВАР дал меньше пенальти значит так не было нарушений и если кому-то не отменяли голы значит они были забиты без нарушений, что за пиздец вы публикуете? какой-то ебаный неадекват пизданул что МЮ везет больше, и пошло обсуждение

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  10. superperez101 18.07.2020 16:31 # superperez101
    завтра за пенсов. португальские актрисы инстаграмные негры копченый викинг и вар - позор футбола

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  11. superperez101 18.07.2020 16:29 # superperez101
    просто гребаная помойка. позор футбола.
    ловите открытую ненависть от всех любителей настоящего футбола

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  12. moroy13 18.07.2020 16:28 # moroy13
    только непонятно, что плохого в том, что отменили гол забитый с нарушением? или поставили пенальти когда было нарушение?

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  13. p0z1t1v3 18.07.2020 16:24 # p0z1t1v3
    и только 5ое место - достойно!

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  14. master-fakaster 18.07.2020 16:21 # master-fakaster
    Повторюсь, все это заговор против Челси. Бедные жалкие пенсы

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  15. reams 18.07.2020 16:17 # reams
    пиздеж и провокация, все мы знаем кому в этом сезоне подсуживал вар

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  16. quavo 18.07.2020 16:09 # quavo
    Мю это масоны, а не какай та грязь тз под ногтей.

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  17. beshlei 18.07.2020 16:08 # beshlei
    Сейчас набегут манки и станут кукарекать...3...2...1...

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  18. stevens 18.07.2020 16:04 # stevens
    Миджайло, наконец, вытащил хуй изо рта, разбавленный желтенькой, и добавил что-то годное.

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  19. drogba11cool 18.07.2020 16:03 # drogba11cool
    Манки поплыли :D

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  20. januzaj00 18.07.2020 16:02 # januzaj00
    А Михаил решил ещё корма добавить для пенсов-истеричек. Первая погорела уже

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