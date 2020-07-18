"Юнайтед" получил больше всех выгоды от VAR в Премьер-Лиге

Болельщиков нередко принято называть 12-м игроком в футболе, однако в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" появился 13-й игрок, и это система VAR.

В минувший четверг "красные дьяволы" одержали победу 0:2 над "Кристал Пэлас", и этот матч был отмечен тем, что система VAR не обнаружила фол, когда Виктор Линделеф сбил в своей штрафной Уилфрида Заху, но при этом увидела офсайд у Джордана Айю, когда тот поражал ворота Давида Де Хеа.



Таким образом, как сообщает The Sun, всего система видеопомощи рефери отменила уже семь голов в ворота "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и по этому показателю "дьяволам" нет равных.



Единственный раз VAR отвернулась от "Юнайтед", если говорить о результативных решениях, в матче против "Борнмута" в начале июля, отменив гол Маркуса Рэшфорда. Правда, тогда счет уже был 5:2 в пользу "дьяволов", а играть оставалось 25 минут.



Кроме того, при помощи VAR — как, например, в матче с "Астон Виллой", когда Премьер-Лига затем подтвердила, что решение видеоассистента была ошибочным — "Юнайтед" заработал 13 пенальти в нынешнем сезоне, и по этому показателю "дьяволы" тоже являются абсолютными лидерами дивизиона.



Если в двух оставшихся матчах "Юнайтед" заработает хотя бы еще один пенальти, то установит новый рекорд Премьер-Лиги всех времен по количеству 11-метровых за сезон.