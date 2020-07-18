Анонс первого полуфинала Кубка Англии

В субботу, 18 июля, в противостоянии "Арсенала" и "Манчестер Сити" определится первый финалист Кубка Англии. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 21:45 Онлайн-трансляция



Всего лишь месяц назад эти команды встречались друг с другом в Премьер-Лиге. То был первый матч для тех и других после коронавирусной паузы, и "Манчестер Сити" убедительно разобрался с "Арсеналом", забив три безответных гола. С тех пор "канониры" значительно подтянули свою игру, а посреди текущей недели разобрались с "Ливерпулем" — 2:1.



Кубок Англии имеет особое значение для "Сити", как и Лига Чемпионов, ввиду того, что "горожанам" не удалось составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за титул. На руках у подопечных Хосепа Гвардиолы уже есть Кубок Лиги, но им этого мало.



"Арсенал" выигрывал Кубок Англии рекордное количество раз — 13. Последний трофей был завоеван не так давно — в 2017 году при Арсене Венгере. Выход в финал стал бы отличным достижением для Микеля Артеты, чья команда рискует не попасть в Лигу Европы через Премьер-Лигу.



- "Арсенал" проиграл все семь последних встреч с "Сити" во всех соревнованиях с общим счетом 20:2.



- Свое последнее поражение от "Арсенала" с учетом всех турниров "Сити" потерпел еще в 2017 году — 1:0 в полуфинале Кубка Англии.



- Это будет всего лишь пятая встреча этих команд в Кубке Англии. "Арсенал" проиграл первую из них, но затем одержал три победы подряд (март 1932, февраль 1971, апрель 2017).



- Это будет 30-й полуфинал Кубка Англии для "Арсенала" — никакая другая команда не играла здесь чаще. В 20 случаях "канониры" достигали финала, и это тоже рекорд (совместно с "Манчестер Юнайтед").



- В пяти последних встречах с действующим обладателем Кубка Англии "Арсенал" все пять раз праздновал победу.



- "Сити" выиграл 10 из 12 последних полуфинальных матчей Кубка Англии, потерпев два поражения — оба случились от "Арсенала" (1932, 2017).



- "Сити" может выйти в финал Кубка Англии третий год кряду, прежде делая это в 1933-1934 и 1955-1956.



- "Горожане" ни разу не уступили в девяти последних матчах на "Уэмбли" — с поражения 1:0 от "Арсенала" в 2017 году.



В лазарете "Арсенала" остаются Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс и Габриэль Мартинелли. Эдди Нкетиа дисквалифицирован, а Седрик Соареш заигран в Кубке Англии за "Саутгемптон".



"Сити" не может рассчитывать на своего запасного голкипера Клаудио Браво, который частенько выходит на кубковые матчи. Сейчас у ветерана мышечное повреждение. Серхио Агуэро по-прежнему травмирован.