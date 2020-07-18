Гвардиола уверен, что Алькантара заиграл бы в Премьер-Лиге
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара был бы успешен в Премьер-Лиге.
Ранее в июле "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего контракта, истекающего через 12 месяцев, а потому, вероятно, будет продан этим летом.
Слухи упорно отправляют Тиаго в "Ливерпуль", утверждая, что 29-летний испанец или ведет переговоры с новоиспеченными чемпионами Премьер-Лиги, или уже договорился.
В свое время именно Гвардиола дал шанс Алькантаре в первой команде "Барселоны", а затем на протяжении трех сезонов тренировал его в "Баварии", так что этот игрок прекрасно знаком Хосепу.
"У меня нет сомнений, что он обладает всем необходимым, чтобы заиграть в Премьер-Лиге. Игрок, который выступал за "Барселону" и "Баварию", может выступать и в Премьер-Лиге".
"Конечно, он способен на это. Он исключительный игрок, но я не знаю, что он собирается делать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
18.07.2020 13:00
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