Гвардиола уверен, что Алькантара заиграл бы в Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара был бы успешен в Премьер-Лиге.

Ранее в июле "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего контракта, истекающего через 12 месяцев, а потому, вероятно, будет продан этим летом.



Слухи упорно отправляют Тиаго в "Ливерпуль", утверждая, что 29-летний испанец или ведет переговоры с новоиспеченными чемпионами Премьер-Лиги, или уже договорился.



В свое время именно Гвардиола дал шанс Алькантаре в первой команде "Барселоны", а затем на протяжении трех сезонов тренировал его в "Баварии", так что этот игрок прекрасно знаком Хосепу.



"У меня нет сомнений, что он обладает всем необходимым, чтобы заиграть в Премьер-Лиге. Игрок, который выступал за "Барселону" и "Баварию", может выступать и в Премьер-Лиге".



"Конечно, он способен на это. Он исключительный игрок, но я не знаю, что он собирается делать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.