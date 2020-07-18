Дайч уверен, что большие клубы поддержат идею о пяти заменах

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что правило о пяти заменах выгоднее для больших клубов.

На текущей неделе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил временное увеличение количества разрешенных замен с трех до пяти на следующий сезон, хотя каждая лига должна сама решить, будет ли этим пользоваться.



Этот вопрос будет выставлен на голосование во время очередной встречи боссов клубов Премьер-Лиги, и Дайч уже знает, кто проголосует за.



"Думаю, вполне очевидно, что это больше помогает большим клубам. Больше их игроков счастливы и участвуют в матчах благодаря увеличенному количеству замен".



"Такое часто происходит в футболе. Всем нам пришлось изменить размер своих игровых полей, чтобы они устраивали большие клубы. Всем нам пришлось стричь траву до определенной высоты. Поэтому большинство решений продвигают большие клубы дивизиона".



"Но в то же время большие клубы и делают нашу лигу такой популярной в мире. Это по-своему великолепные клубы, у которых удивительная история и большие достижения".



"С увеличенным количеством замен тренеры больших клубов чувствую себя чуть спокойнее с игроками, которые недовольны от того, что слегка не попадают в команду или заявку", — цитирует Дайча Sky Sports.