Артета рассказал, что хорошо ладит с боссами "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него полное взаимопонимание в отношениях с руководством и владельцами клуба.

После победы 2:1 над "Ливерпулем" в минувшую среду Артета признался, что испытывает "большое беспокойство" насчет своего трансферного бюджета на лето.



Могло сложиться впечатление, что Артета требует денег на перестройку команды, а клуб, лишившись шансов на попадание в Лигу Чемпионов и пострадав от экономического кризиса, не может ему этого дать. Однако на самом деле никаких разногласий здесь нет.



"Я всецело доверяю нашим боссам. Я меня очень хорошие отношения с Раулем (Санллехи), Эду, Винаем (Венкатешамом), а также есть прямой контакт с владельцами".



"Мы знаем, чего хотим. С этим определенно нет никаких проблем".



"Есть много других аспектов. В первую очередь — финансовый, потому что наш бюджет зависит от того, где мы финишируем. Также бюджет зависит от будущего нескольких игроков и состояния трансферного рынка".



"Мы не знаем, каким будет трансферный рынок, нам только предстоит это узнать. Это будет нечто уникальное, чего никогда не было прежде, и в связи с этим есть много вопросов".



"Мои слова неверно истолковали. Я не это хотел сказать. Все мы, включая владельцев, так упорно работаем внутри клуба, составляя план, чтобы двигаться вперед. У всех нас одинаковые амбиции, и мы работаем сообща".



"Но если вы спрашиваете меня, знаю ли я прямо сейчас, сколько денег у меня будет и что я смогу сделать, то ответ отрицательный. Я не знаю, потому что остается много вопросов, учитывая нашу ситуацию".



"Я разговариваю с ними (Кроенке и директорами), и у меня очень, очень хорошие и открытые отношения, поэтому я удивлен вашими предположениями".



"Я могу позвонить им и поговорить с ними, и они очень, очень поддерживают меня с первого дня. Во многом именно благодаря им я получил эту работу. Между нами нет никакого недопонимания", — приводит слова Артеты Sky Sports.