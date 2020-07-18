Лэмпард надеется, что VAR отвернется от МЮ в воскресенье

Оле Гуннар Сульшер и Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что в воскресном полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" удача, связанная с VAR, отвернется от "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне система видеопомощи рефери на удивление часто благоволит "Юнайтед". Так было и во время победного для "красных дьяволов" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший четверг (0:2).

Лэмпард тоже смотрел этот матч на "Селхерст Парк" и удивлен, почему Уилфрид Заха не получил пенальти в явной ситуации. Фрэнк лишь надеется, что в воскресенье баланс начнет восстанавливаться, и VAR сработает против "Юнайтед".

"Наши защитники должны быть осторожны, потому что, когда тебе противостоят такие классные и быстрые нападающие, как у "Манчестер Юнайтед", ты должен вовремя убирать свои ноги и не подставляться. Это всегда было важной часть оборонительной игры, но особенно это касается такого рода соперников".

"В случае с VAR всегда есть человеческий фактор, но последний такой случай все равно сбивает с толку. В четверг вечером было очень, очень ясно видно, что видеоассистент ошибся, не изучив повторы и не изменив решение рефери. Таких случаев было несколько, и это странно. Я бы хотел думать, что всем везет или нет в равной степени, но в последнее время "Манчестер Юнайтед" везет больше других".

"Было бы приятно, если бы на сей раз VAR сработала в нашу пользу. Мы проиграли им трижды в этом сезоне, но мной движет не месть. Я просто хочу выиграть в воскресенье против очень хорошей команды", — цитирует Лэмпарда The Guardian.


Метки VAR, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2020 09:00

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  1. alexomck 18.07.2020 09:21 # alexomck
    Лампард поплыл.

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  2. sausage 18.07.2020 09:12 # sausage
    Надеюсь, он отвечал на конкретный вопрос про ВАР и МЮ. Иначе это совсем не красит Лэмпса, который спецом вспоминает ВАРА и то, что им должно повезти. Всё, что было, прошло. На очереди новый матч и его нужно выигрывать, а не рассуждать, как кому везёт и кто получил преимущество из-за лишних дней отдыха. Или Лэмпард решил идти по стопам своего тренера - особенного в плане вью и майнд геймз?

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  3. sterlyad 18.07.2020 09:05 # sterlyad
    Лэмпард правильно делает, что заранее готовится к поражению, нам, фанатам ливерпуля тоже следует каждый день упоминать, что нам ничего не нужно, рекорд-это пустое, главное титул. Тогда пенсы не будут сильно радоваться победой над нами и называть кабинетными.

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