Моуриньо: "Сложно соперничать с клубами, которые просто берут и нарушают ФФП"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что некоторые клубы могут позволить себе игнорировать правила финансового фейр-плей.

На текущей неделе "Манчестер Сити" добился снятия санкций УЕФА за нарушения правил ФФП. Спортивный арбитражный суд установил, что "горожане" поступали правильно и должны лишь заплатить 9 миллионов фунтов штрафа за отказ сотрудничать со следствием.



По мнению Моуриньо, эта история показывает, что некоторые клубы могут безнаказанно нарушать правила, и соперничать с такими клубами становится крайне сложно.



"Для некоторых клубов это легко. Ты просто берешь и нарушаешь правила, ты забываешь о финансовом фейр-плей, ты тратишь столько, сколько сам пожелаешь, ты получаешь хороших игроков. Легко".



"Некоторым другим клубам приходится сложнее. Тебе хочется следовать правилам. Ты не хочешь, чтобы на тебя смотрели как на нарушителя правил и того, кто играет нечестно. Для клуба нашего профиля это осложняет жизнь", — цитирует Моуриньо The Guardian.