Сульшер сравнил своих нападающих с Роналду, Руни и Тевесом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своих нападающих со знаменитой связкой Криштиану Роналду, Уэйна Руни и Карлоса Тевеса.

В прошлом у "Юнайтед" было немало ярких связок нападающих. Например, в сезоне 1998/99, отмеченном треблом, Дуайт Йорк и Энди Коул на двоих забили 53 гола.



В этом сезоне Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль, которых нередко сравнивают с Йорком и Коулом, отличились уже по 22 раза, в последние недели найдя поддержку с стороны юного Гринвуда. И Сульшер тоже не удержался от того, чтобы провести параллели с прошлым.



"Что касается сравнений с Йорком, Коулом, Шерингемом и Сульшером, то я думаю, Мартиаль и Рэшфорд формируют свои собственные отношения".



"Я думаю, это отношения другого плана, потому что они играют на других позициях, чаще меняются местами. Вместе с Мейсоном они больше походят на Руни, Роналду и Тевеса".



"Мы просто хотим, чтобы они нащупали свой стиль игры, но мы очень довольны вкладом их обоих", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.