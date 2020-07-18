Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

"Ливерпуль" проигрывает "Арсеналу" и теряет шансы на рекорд, "Лестер" отказывается выбывать из топ-4, а "Вест Хэм" продлевает прописку в Премьер-Лиге. Таковы некоторые из наблюдений, которые можно было сделать в 36-м туре.





"Челси" остается третьим



Результат может быть обманчивым, но 1:0 в игре "Челси" и "Норвича" — вовсе не следствие какой-то интриги. Поединок на "Стэмфорд Бридж" выглядел максимально формальным. "Челси" без энтузиазма повторял стандартные комбинации, не особо нервничая по поводу результата с безнадежным соперником. Команда Фрэнка Лэмпарда точно знала, что один из мячей окажется в воротах Тима Крула, а "Норвич" все равно ничего не предложит в ответ. Более безразличное отношение к своему оппоненту представить сложно.



Возможно, это было именно то, что нужно"Челси" сейчас. После пары неудач команда Лэмпарда готовится как к решающим поединкам в чемпионате, так и к полуфиналу Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед". "Синие" удерживают третью позицию в таблице благодаря голу Оливье Жиру, но даже больше — благодаря отсутствовавшему во вторник сопернику на поле. Ближайшие девять дней станут определяющими для первого сезона Лэмпарда во главе команды.



"Борнмут" упустил свой шанс в Манчестере



Хорошо известно то, что "Борнмут" в этом сезоне разучился атаковать. Но несколько последних дней стали откровением. Сначала команда Эдди Хау забила четыре мяча за тайм в поединке с "Лестером". Затем она приехала на поле "Манчестер Сити" и нанесла по воротам хозяев 14 ударов. Столько у себя дома команда Пепа Гвардиолы бить за четыре года в чемпионате не позволяла никому.



Отсутствие интереса со стороны "Сити" сыграло свою роль. Во втором тайме "горожане" почти полностью выключились из игры. Вышедший после перерыва Рахим Стерлинг впустую потратил 45 минут. "Борнмут" же губил созданные у ворот Эдерсона моменты. Гол Дэвида Брукса в концовке вернул интригу в поединок, но "Борнмут" сам упустил шанс, предоставленный "Сити" в преддверии более важного для него матча в Кубке Англии. Шансы на выживание снова стали минимальными. "Борнмуту" нужно побеждать "Саутгемптон" и "Эвертон", а также надеяться на нужные результаты в играх конкурентов.



"Ливерпуль" не побьет рекорд "Манчестер Сити"



Команде Юргена Клоппа после завоевания титула оставалось играть ради рекордов, но эта мотивация оказалась хрупкой. В среду "Ливерпуль" проиграл уже второй поединок после рестарта и математически лишился шансов покорить достижение "Манчестер Сити" в 100 набранных очков. "Ливерпуль" не всегда убедительно побеждал по ходу сезона, и сейчас удача попросила некоторые из долгов обратно.



Мерсисайдцам не везло с "Бернли", а теперь не повезло с "Арсеналом". Чемпионы сами подарили оба гола сопернику, и, имея тотальное превосходство, ничего не смогли сделать с преимуществом "канониров" в счете. Подопечные Клоппа слишком часто переступали через себя до приостановки чемпионата, что сейчас заслужили свое право расслабиться. Идея с рекордом чемпионата не была достаточной мотивацией для "Ливерпуля", и точно для ее реализации у команды осталось не так много сил.



"Арсенал" бы с радостью поменял эту победу на успех в недавнем дерби, но в преддверии полуфинала Кубка Англии успех в игре с чемпионом психологии не навредит.



"Астон Вилла" упустила свой шанс в Ливерпуле



Как и "Борнмут", команда Дина Смита играла на выезде с соперником, не имеющим турнирных задач. Это была отличная возможность сблизиться с конкурентами даже при том, что "Эвертон" Анчелотти не проигрывал дома ни одного матча. Атакующая игра мерсисайдцев в последнее время была так же плоха, как и игра в атаке "Виллы". Это был редкий случай, когда бирмингемцы могли не слишком переживать за сохранность своих ворот.



Они выстрадали свой гол после стандарта Хурихэйна и касания Консы во втором тайме, и, казалось, что пути назад у "Эвертона" нет. Но "Вилла" всегда оставляет шанс соперникам. Матч, в котором подопечные Смита должны были побеждать, едва не закончился поражением. После гола Тео Уолкотта "Эвертон", молчавший на протяжении всей встречи, был ближе к успеху.



Оправдываться за этот результат "Астон Вилле" сложно. "Эвертон" сейчас — один из немногих соперников, которому бирмингемцы не уступают по игре. Шанс упущен, и "Вилла", судя по всему, отправится назад в Чемпионшип.



"Лестер" снова впечатляет



До этого четверга "Лестер" одержал нынешним летом одну победу. Коллапс "лис" на поле "Борнмута" поставил попадание в Лигу Чемпионов под серьезную угрозу, но команда Брендана Роджерса отреагировала и выдала свое лучшее выступление за долгое время. Победить "Шеффилд Юнайтед" сейчас — это та еще задача, учитывая последние успехи "клинков".



Но "Лестер" с ней справился, несмотря на все кадровые потери. Голи Переса и Грея принесли команде Роджерса три очка и сохранили место в первой четверке. Судьба путевки в Лигу Чемпионов в любом случае будет решаться в последнем туре, когда "Лестер" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед". До этого "лис" ждет выезд к "Тоттенхэму", набравшему 10 очков в последних четырех встречах. Наверное, Жозе Моуриньо был бы рад помочь конкурентам своих бывших клубов, но "шпоры" имеют шансы попасть в Лигу Европы. Проигравший "Шеффилд Юнайтед" — как раз один из их конкурентов.



"Манчестер Юнайтед" вернулся на победный путь



"Юнайтед" снова играл после матчей конкурентов и снова последовал их примеру, одержав победу. Ничья с "Саутгемптоном" настолько выбивалась из последних результатов МЮ, что Оле Гуннар Сульшер даже сделал редкую замену в составе, выставив в центре поля не Неманью Матича, а Скотта Мактоминея. Первый за три с лишним года выход в составе команды Тимоти Фосу-Менса был вынужденным.



"Кристал Пэлас" принимал манкунианцев после пяти подряд поражений и без турнирных задач. Но, как и на прошлой неделе с "Челси", команда Роя Ходжсона выглядела хорошо — отсутствие давления открыло в "орлах" атакующие амбиции. Стоит признать: удача в этот вечер была на стороне МЮ. Гости здорово разыгрывали свои контратаки и забили хорошие мячи, но, во-первых, их несколько раз выручал Де Хеа. Во-вторых, ключевые судейские решения в матче были приняты в пользу "Юнайтед". Пенальти при 0:0 за фол Линделефа на Захе поставлен не был. Гол Джордана Айю при 0:1 был отменен при помощи системы VAR, несколько минут рисовавшей линии в поисках офсайда.



Для "Пэлас" это поражение не значит ничего, кроме увеличения проигрышной серии. "Манчестер Юнайтед" же возвращается на победный путь и не позволяет конкурентам заработать отрыв перед началом решающей недели сезона.



Мойес снова спасает "Вест Хэм"



Дэвиду Мойесу, скорее всего, удастся во второй раз за три года спасти "Вест Хэм" от вылета. Форма Мичейла Антонио этим летом стала определяющей для лондонцев, но немалую роль сыграли и подписанные при Мойесе футболисты — Джаррод Боуэн и Томаш Соучек. Все трое были на высоте и в победе над "Уотфордом".



Команде Найджела Пирсона не удается хорошо начинать поединки, но на этот раз соперник забил до перерыва слишком много, чтобы исправить ситуацию во втором тайме. "Вест Хэм" еще раз подтвердил, что после возобновления сезона он сильнее всех конкурентов. Если бы удача была на стороне команды Мойеса в игре с "Бернли", то уже сейчас лондонцы гарантировали бы себе место в Премьер-Лиге на следующей сезон. Но их положение и так убедительное. "Вест Хэм" имеет преимущество в шесть очков над "Борнмутом" и "Виллой", а также солидное превосходство над ними в показателе разницы мячей.



"Уотфорд" же остается под угрозой. Команду Пирсона ждут матчи с "Манчестер Сити" и "Арсеналом", и ей наверняка нужно рассчитывать не только на себя, но и на слабость преследователей. Победы над грандами у "Уотфорда" случались, но сейчас для этого нужно срочно приводить в чувство команду, так плохо начинающую матчи.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru