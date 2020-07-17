"Вест Хэм" обезопасил себя от вылета из Премьер-Лиги

Деклан Райс "Вест Хэм" практически обезопасил себя от вылета из Премьер-Лиги благодаря победе 3:1 над "Уотфордом".

"Молотобойцы" очень мощно начали матч и забили два быстрых гола. Сперва Мичейл Антонио, автор покера против "Норвича", нанес удар с левого края штрафной площади между ног Бену Фостеру — 1:0. Затем Томаш Соучек замкнул головой подачу Джаррода Боуэна с правого фланга — 2:0.

"Шершни" были потрясены таким началом, а их попытки отыграться выглядели неубедительно. На 36-й минуте Деклан Райс дальним ударом и вовсе сделал счет разгромным — 3:0.

В начале второго тайма игра приняли неожиданный оборот, когда гости завершили эффектную контратаку. Абдулай Дукуре пустился в дриблинг и попал в штангу, а Трой Дини поспешил на добивание — 0:1. Это было первое в матче попадание "Уотфорда" в створ.

Однако дальше этого дело у гостей не пошло. Хозяева умело сдерживали соперника и не гнушались затягиванием времени.

Благодаря этой победе "Вест Хэм" увеличил свой отрыв от зоны вылета до шести очков, а уверенный перевес по разнице мячей над "Борнмутом" и "Астон Виллой" означает, что лондонцы остаются в Премьер-Лиге.

"Вест Хэм" — Уотфорд". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. gormartin 18.07.2020 00:26 # gormartin
    главное что бы вылетел пидарский клуб уотфорд вместе с их главным пидарком троем хуини, ну а безвиз как был ебанатом так им и остался

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  2. thegodfather 18.07.2020 00:24 # thegodfather
    Райс в челсей

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  3. superperez101 18.07.2020 00:13 # superperez101
    Мойша нашел свою команду

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  4. chebrec 17.07.2020 23:59 # chebrec
    Пацаны ваще ребята

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