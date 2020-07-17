"Вест Хэм" обезопасил себя от вылета из Премьер-Лиги
"Вест Хэм" практически обезопасил себя от вылета из Премьер-Лиги благодаря победе 3:1 над "Уотфордом".
"Молотобойцы" очень мощно начали матч и забили два быстрых гола. Сперва Мичейл Антонио, автор покера против "Норвича", нанес удар с левого края штрафной площади между ног Бену Фостеру — 1:0. Затем Томаш Соучек замкнул головой подачу Джаррода Боуэна с правого фланга — 2:0.
"Шершни" были потрясены таким началом, а их попытки отыграться выглядели неубедительно. На 36-й минуте Деклан Райс дальним ударом и вовсе сделал счет разгромным — 3:0.
В начале второго тайма игра приняли неожиданный оборот, когда гости завершили эффектную контратаку. Абдулай Дукуре пустился в дриблинг и попал в штангу, а Трой Дини поспешил на добивание — 0:1. Это было первое в матче попадание "Уотфорда" в створ.
Однако дальше этого дело у гостей не пошло. Хозяева умело сдерживали соперника и не гнушались затягиванием времени.
Благодаря этой победе "Вест Хэм" увеличил свой отрыв от зоны вылета до шести очков, а уверенный перевес по разнице мячей над "Борнмутом" и "Астон Виллой" означает, что лондонцы остаются в Премьер-Лиге.
"Вест Хэм" — Уотфорд". Отчет о матче
17.07.2020 23:55
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Последние комментарии:
главное что бы вылетел пидарский клуб уотфорд вместе с их главным пидарком троем хуини, ну а безвиз как был ебанатом так им и остался
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Райс в челсей
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Мойша нашел свою команду
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Пацаны ваще ребята
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