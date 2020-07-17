"Лидс" вернулся в Премьер-Лигу спустя 16 лет
"Лидс" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где последний раз выступал в сезоне 2003/04.
Накануне "Лидс" отпраздновал победу 1:0 над "Барнсли", а случившееся сегодня поражение "Вест Бромвича" от "Хаддерсфилда" со счетом 2:1 сделало "белых" недосягаемыми для "дроздов", своих главных преследователей.
Таким образом, команда Марсело Бьелсы оформила повышение в классе за два матча до финиша. А вот первое место "Лидс" подтвердит, если "Брентфорд" не сможет выиграть у "Стоука" в субботу.
Эти 16 лет были непростым временем для "Лидса", который успех провести три сезона в Лиге Один и который был близок к возвращению в Премьер-Лигу год назад, когда проиграл в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.
17.07.2020 23:00
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Последние комментарии:
да точно не хватает Мидлсбро, Болтона, Чарльтона клубы с историей не то что 3членси
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Все как и ожидалось, ЛФК чемпик, Лидс поднялся, сити сосёт, а пенсы - пенсики
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ебыри %randomteamname% вернулись в лигу спустя целых 16 лет, вы только вдумайтесь. Как же это волнительно и невероятно. Эта новость должна стоять на главной месяц. Эх еще бы вернулись Хуидлсбро, БОЛТон и %random-premiership-team%. Отожмут 6 очков у всех из топ 4 и вылетят через год в шип.
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А в ЧШ должна была опуститься Голубятня
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не менее эпохальное событие чем победа Ливерпуля в чемпионате
надеюсь, к следующему сезону что-нибудь придумают с заполняемостью стадионов
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Через год обратно в шип
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топари. очков 6 отберут у сосалси.
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Такая новость должна стоять на главной. Интересно будет на них посмотреть, я бы ещё и дачников рад был бы увидеть.
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в полку ебырей скамовской параши прибыло пополнение, поздравляю !
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Наверняка радостная новость, можно радоваться
начинайте
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Еще одни Ёбыри лузерки вернулись в АПЛ!!! Супер!
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