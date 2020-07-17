"Лидс" вернулся в Премьер-Лигу спустя 16 лет

Лидс "Лидс" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где последний раз выступал в сезоне 2003/04.

Накануне "Лидс" отпраздновал победу 1:0 над "Барнсли", а случившееся сегодня поражение "Вест Бромвича" от "Хаддерсфилда" со счетом 2:1 сделало "белых" недосягаемыми для "дроздов", своих главных преследователей.

Таким образом, команда Марсело Бьелсы оформила повышение в классе за два матча до финиша. А вот первое место "Лидс" подтвердит, если "Брентфорд" не сможет выиграть у "Стоука" в субботу.

Эти 16 лет были непростым временем для "Лидса", который успех провести три сезона в Лиге Один и который был близок к возвращению в Премьер-Лигу год назад, когда проиграл в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.


Метки Лидс, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. gormartin 18.07.2020 00:23 # gormartin
    да точно не хватает Мидлсбро, Болтона, Чарльтона клубы с историей не то что 3членси

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  2. superperez101 18.07.2020 00:11 # superperez101
    Все как и ожидалось, ЛФК чемпик, Лидс поднялся, сити сосёт, а пенсы - пенсики

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  3. novocaine 18.07.2020 00:04 # novocaine
    ебыри %randomteamname% вернулись в лигу спустя целых 16 лет, вы только вдумайтесь. Как же это волнительно и невероятно. Эта новость должна стоять на главной месяц. Эх еще бы вернулись Хуидлсбро, БОЛТон и %random-premiership-team%. Отожмут 6 очков у всех из топ 4 и вылетят через год в шип.

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  4. vyrentz 18.07.2020 00:03 # vyrentz
    А в ЧШ должна была опуститься Голубятня

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  5. wolfsmensch 17.07.2020 23:56 # wolfsmensch
    не менее эпохальное событие чем победа Ливерпуля в чемпионате
    надеюсь, к следующему сезону что-нибудь придумают с заполняемостью стадионов

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  6. fc-oil 17.07.2020 23:43 # fc-oil
    Через год обратно в шип

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  7. hammersmith 17.07.2020 23:28 # hammersmith
    топари. очков 6 отберут у сосалси.

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  8. ian 17.07.2020 23:10 # ian
    Такая новость должна стоять на главной. Интересно будет на них посмотреть, я бы ещё и дачников рад был бы увидеть.

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  9. reams 17.07.2020 23:08 # reams
    в полку ебырей скамовской параши прибыло пополнение, поздравляю !

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  10. chelsenator 17.07.2020 23:06 # chelsenator
    Наверняка радостная новость, можно радоваться
    начинайте

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  11. scholes22 17.07.2020 23:06 # scholes22
    Еще одни Ёбыри лузерки вернулись в АПЛ!!! Супер!

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