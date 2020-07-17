"Лидс" вернулся в Премьер-Лигу спустя 16 лет

"Лидс" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где последний раз выступал в сезоне 2003/04.

Накануне "Лидс" отпраздновал победу 1:0 над "Барнсли", а случившееся сегодня поражение "Вест Бромвича" от "Хаддерсфилда" со счетом 2:1 сделало "белых" недосягаемыми для "дроздов", своих главных преследователей.



Таким образом, команда Марсело Бьелсы оформила повышение в классе за два матча до финиша. А вот первое место "Лидс" подтвердит, если "Брентфорд" не сможет выиграть у "Стоука" в субботу.



Эти 16 лет были непростым временем для "Лидса", который успех провести три сезона в Лиге Один и который был близок к возвращению в Премьер-Лигу год назад, когда проиграл в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.