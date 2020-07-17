"Юнайтед" не получит Санчо по сниженной цене

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" не получит вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо по сниженной цене, несмотря на эффект от пандемии коронавируса.

"Юнайтед" избрал Санчо в качестве одной из своих главных целей на летнее трансферное окно, однако экономический кризис, вызванный COVID-19, серьезно ударил по возможностям клуба с "Олд Траффорд".

А вот "Боруссия" подстраиваться по изменившуюся экономическую реальность не собирается и по-прежнему хочет за 20-летнего игрока сборной Англии свыше 100 миллионов фунтов, сообщает BBC.

Более того, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер до сих пор толком не знает, сколько сможет потратить в ближайшее трансферное окно, и дело не только в пандемии.

"Юнайтед" до сих пор не обеспечил себе попадание в Лигу Чемпионов, и это тоже будет иметь больше влияние на доступный Сульшеру бюджет. Оставшись без элитного европейского турнира, "дьяволы" недосчитаются призовых УЕФА, а их контракт с техническим спонсором Adidas похудеет на треть.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 21:00

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  1. gormartin 17.07.2020 21:03 # gormartin
    педерасты захотели подешевке взять, а нет по дешевке берет только 3членси и только в рот

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  2. quavo 17.07.2020 21:01 # quavo
    Пидарасы гнилые, так и будут вечно рядом с титулом за свою гниль

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