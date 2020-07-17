Гвардиола: "Ливерпуль" лишь показал, насколько невероятно достижение "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что осечка "Ливерпуля" с обновлением рекорда Премьер-Лиги по количеству набранных очков говорит лишь о величии достижения "горожан".
Оформив долгожданное чемпионство, "Ливерпуль" успел потерпеть выездные поражения от "Сити" и "Арсенала", а также сыграть дома вничью с "Бернли".
Таким образом, "красные" уже никак не смогут набрать более 99 очков, а значит не покорят установленный "Сити" в сезоне 2017/18 рекорд из 100 баллов. Однако Гвардиола все равно ожидает, что однажды это невероятное достижение будет переписано.
"На мой взгляд, эта упущенная возможность не перечеркивает все то, что "Ливерпуль" сделал в лиге. Будет у них 99 очков или нет, они все равно выступили невероятным образом. Мы поздравляем их".
"Я всегда думал, что однажды этот рекорд падет, но набрать 100 очков никогда не бывает легко, и в этом плане ничего не изменилось".
"Мы были невероятны два сезона подряд — и когда установили рекорд, и когда в следующем году набрали 98 очков. Это все равно невероятно. Однажды этот рекорд будет побит, но тот факт, что "Ливерпуль", проведя такой сезон, не смог этого сделать, говорит лишь о том, насколько невероятным является наше достижение", — цитирует Гвардиолу ESPN.
17.07.2020 20:00
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Последние комментарии:
да пиздец все понимают,если бы не вынужденный карантин, Ливерпуль взял бы 120 очков, так что лысому педерасту только повезло
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Пеп просто жуткий топарь! Как обычно все по делу разложил.
C’mon City!!!
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